無照男闖紅燈 撞死待轉區曾獲總統教育獎特教助理

聯合報／ 記者陳宏睿余采瀅／台中報導

台中市王姓男子昨早開車在西屯區闖紅燈，撞死在機車待轉區的孫姓男子，孫機車扭曲變形，可見撞擊力道之猛。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子昨早開車在西屯區闖紅燈，撞死在機車待轉區的孫姓男子，孫機車扭曲變形，可見撞擊力道之猛。記者陳宏睿／翻攝

台中市孫姓男子曾以特教生身分，掄獲數個體育首獎，2016年間獲得總統教育獎表揚，孫在台中特殊教育學校擔任助理，昨早騎機車返校拿手機，回家途中在西屯區機車待轉區，遭無駕照、闖紅燈的王姓工人撞死。王辯稱「恍神了」，檢方依過失致死罪，王以5萬元交保，消息傳回學校，校長邱進興悲憤地說「怎麼會發生在他身上」。

28歲孫男昨早因手機忘在學校，返校拿手機後，騎機車返家途中在西屯區台灣大道、安和路的機車待轉區停等紅燈，遭後方闖紅燈的21歲王姓男子駕駛的轎車撞上，孫被撞飛半空中後墜地，造成頭顱破裂、顏面嚴重撕裂傷，送醫不治。

王男撞上孫男後仍未停車，再衝向路口撞上另外兩輛分由賴姓、詹姓男子駕駛的車輛後，才停下車，孫的機車被撞到扭曲變形，王男轎車車頭全毀，顯示當時撞擊力道之猛。王男酒測無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，但為釐清王男是否涉及毒駕，已採尿送驗。

孫男是家中獨子，有智能障礙、貧血等，就讀台中特殊教育學校期間，在2014年至2016年間拿下多個體育獎項，包括二度獲得全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍、兩岸殘障人士交流嘉年華-特奧融合籃球賽冠軍、全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽男子5人隊制分組金牌等。

孫男曾考取街頭藝人執照及打工分攤家計，獲得總統教育獎時，曾說「用獎金幫媽媽裝假牙」。校長邱進興說「怎麼會發生在他身上」，也提到孫的父母身體不好，發生意外令人難以接受。

