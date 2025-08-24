聽新聞
0:00 / 0:00

台中行車糾紛 騎士一路追 砸公車揍司機

聯合報／ 記者陳宏睿黑中亮／台中報導

台中市陳姓男子（左）22日晚間與統聯客運有行車糾紛，陳持安全帽破壞公車後照鏡，徒手攻擊林姓司機（右）。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子（左）22日晚間與統聯客運有行車糾紛，陳持安全帽破壞公車後照鏡，徒手攻擊林姓司機（右）。記者陳宏睿／翻攝

統聯客運林姓司機前晚駕車行經中區，與陳姓機車騎士發生行車糾紛，陳追到台中車站後，以安全帽破壞公車後照鏡，再對林男揮了4拳造成頭部血腫、手部骨折。陳昨到案辯稱是林男擠壓他的行車路線，逼他「鑽車縫」十分危險，才氣得打人，被依傷害等罪送辦。

29歲林姓司機前晚9時許，駕駛統聯客運301路公車行經中區台灣大道、興中街口停等紅燈時，遭騎機車的37歲陳姓男子攔下，拍打車窗，指控司機影響他的行車路線，林男沒有理會，陳男氣不過，跟著公車一路抵達台中車站的公車月台。

陳男先持安全帽破壞公車的左側後照鏡，再以毆打林男造成頭部血腫、手部骨折等傷勢，警方獲報到場時，雙方已無衝突，林男就醫後，前往第三警分局提告陳涉傷害、毀損。

陳男昨天下午到案，指稱林駕駛的公車當時在仁愛醫院站上下客，他欲從公車左方超車，但公車往前直行時，擠壓到他的行車路線，導致他在公車與另輛車之間「鑽車縫」，十分危險，氣不過才涉犯行，警詢後，依傷害、毀損罪將陳送辦。

統聯客運聲明，被打的林姓司機是優良駕駛，十分斯文，已有3年駕駛經驗，負責行駛台灣大道301電動公車，往返靜宜大學至太平，此案已報警，委由律師提告陳男涉嫌重傷害。

延伸閱讀

台中騎士不滿超車不順 尾隨毆打公車駕駛遭送辦

台中龍井、大肚新增360路公車 連接海線地區到台灣大道

男騎士疑公車專用道鑽車縫不成 心生不滿尾隨至月台攻擊司機及車體

男子台灣大道闖紅燈撞死待轉區騎士 警測無酒駕

相關新聞

鬼月第一天…南投傳命案 男駕吉普車溯溪溺斃

南投警消今接獲搜救案件，有車隊到仁愛萬大溪溯溪，其中一輛吉普車陷落急流，駕駛下車查看時疑受困溪中，救難人員到場發現該駕駛...

台中行車糾紛 騎士一路追 砸公車揍司機

統聯客運林姓司機前晚駕車行經中區，與陳姓機車騎士發生行車糾紛，陳追到台中車站後，以安全帽破壞公車後照鏡，再對林男揮了4拳...

無照男闖紅燈 撞死待轉區曾獲總統教育獎特教助理

台中市孫姓男子曾以特教生身分，掄獲數個體育首獎，2016年間獲得總統教育獎表揚，孫在台中特殊教育學校擔任助理，昨早騎機車...

影／男學生過馬路遭小黃直撞 「倒地翻滾數圈」驚險畫面曝光

基隆市一名男學生日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊，男學生當場倒地滾數圈，身體多處擦挫傷，被救護車...

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

南投縣信義鄉台21線新中橫公路今天下午發生驚險車禍，48歲蔡姓女子駕車載著丈夫及兩名子女下山時，不慎自撞路樹，整輛車連人...

高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍

高雄市今天公投開票後，在開票概況中，全市出現唯一1張「已領未投票」。由於投、開票過程，並不曾傳出撕毀選票或帶出選票狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。