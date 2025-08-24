聽新聞
0:00 / 0:00
台中行車糾紛 騎士一路追 砸公車揍司機
統聯客運林姓司機前晚駕車行經中區，與陳姓機車騎士發生行車糾紛，陳追到台中車站後，以安全帽破壞公車後照鏡，再對林男揮了4拳造成頭部血腫、手部骨折。陳昨到案辯稱是林男擠壓他的行車路線，逼他「鑽車縫」十分危險，才氣得打人，被依傷害等罪送辦。
29歲林姓司機前晚9時許，駕駛統聯客運301路公車行經中區台灣大道、興中街口停等紅燈時，遭騎機車的37歲陳姓男子攔下，拍打車窗，指控司機影響他的行車路線，林男沒有理會，陳男氣不過，跟著公車一路抵達台中車站的公車月台。
陳男先持安全帽破壞公車的左側後照鏡，再以毆打林男造成頭部血腫、手部骨折等傷勢，警方獲報到場時，雙方已無衝突，林男就醫後，前往第三警分局提告陳涉傷害、毀損。
陳男昨天下午到案，指稱林駕駛的公車當時在仁愛醫院站上下客，他欲從公車左方超車，但公車往前直行時，擠壓到他的行車路線，導致他在公車與另輛車之間「鑽車縫」，十分危險，氣不過才涉犯行，警詢後，依傷害、毀損罪將陳送辦。
統聯客運聲明，被打的林姓司機是優良駕駛，十分斯文，已有3年駕駛經驗，負責行駛台灣大道301電動公車，往返靜宜大學至太平，此案已報警，委由律師提告陳男涉嫌重傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言