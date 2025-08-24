台中行車糾紛 騎士一路追 砸公車揍司機

台中市陳姓男子（左）22日晚間與統聯客運有行車糾紛，陳持安全帽破壞公車後照鏡，徒手攻擊林姓司機（右）。記者陳宏睿／翻攝

統聯客運林姓司機前晚駕車行經中區，與陳姓機車騎士發生行車糾紛，陳追到台中車站後，以安全帽破壞公車後照鏡，再對林男揮了4拳造成頭部血腫、手部骨折。陳昨到案辯稱是林男擠壓他的行車路線，逼他「鑽車縫」十分危險，才氣得打人，被依傷害等罪送辦。

29歲林姓司機前晚9時許，駕駛統聯客運301路公車行經中區台灣大道、興中街口停等紅燈時，遭騎機車的37歲陳姓男子攔下，拍打車窗，指控司機影響他的行車路線，林男沒有理會，陳男氣不過，跟著公車一路抵達台中車站的公車月台。

陳男先持安全帽破壞公車的左側後照鏡，再以毆打林男造成頭部血腫、手部骨折等傷勢，警方獲報到場時，雙方已無衝突，林男就醫後，前往第三警分局提告陳涉傷害、毀損。

陳男昨天下午到案，指稱林駕駛的公車當時在仁愛醫院站上下客，他欲從公車左方超車，但公車往前直行時，擠壓到他的行車路線，導致他在公車與另輛車之間「鑽車縫」，十分危險，氣不過才涉犯行，警詢後，依傷害、毀損罪將陳送辦。

統聯客運聲明，被打的林姓司機是優良駕駛，十分斯文，已有3年駕駛經驗，負責行駛台灣大道301電動公車，往返靜宜大學至太平，此案已報警，委由律師提告陳男涉嫌重傷害。