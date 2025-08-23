快訊

影／男學生過馬路遭小黃直撞 「倒地翻滾數圈」驚險畫面曝光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男學生日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊，男學生當場倒地滾數圈，身體多處擦挫傷，被救護車送醫，事故原因由交通隊鑑定釐清。警方從監視器發現，計程車未停讓行人將開罰6千元。

市警第一分局表示，這起事故發生在21日中午時段，一輛計程車從愛六路右轉仁一路時，疑未減速停讓撞倒一名走在斑馬線男學生，男學生倒地翻滾數圈，救護車趕至將他送醫，身體有多處擦挫傷。警方到場交通疏導，交通隊測繪採證釐清調查。

警方說，汽機車駕駛人應遵循交通號誌、標誌、標線行駛，行經路口應減速及停讓，未減速停讓行人部分最高可處6千元罰鍰。

警方調監視器發現，當時男學生馬路時，計程車並沒有減速停讓，有應注意而未注意，但確切肇責還有待交通隊鑑定釐清。

國小男童過馬路，小黃未停讓撞擊倒地滾數圈驚險影像曝。記者游明煌／翻攝
基隆 計程車 監視器 救護車

