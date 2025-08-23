疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷
南投縣信義鄉台21線新中橫公路今天下午發生驚險車禍，48歲蔡姓女子駕車載著丈夫及兩名子女下山時，不慎自撞路樹，整輛車連人墜入約100公尺深山谷，卡在樹上受困。
南投縣消防局下午3時38分接獲警方通報後，派遣玉山、信義、水里及日月潭分隊，共出動4輛救護車、2輛消防車、2輛越野機車及2輛勤務車，約30名消防與義消人員前往救援，由第三大隊副大隊長楊華傑指揮。
玉山義消率先抵達後，憑專業經驗開路接近事故車輛，並於下午4時33分將4名受困者順利引導脫困。救援過程中，消防人員在路面架設繩索拖拉作業系統，於下午5時18分將全家4人救至路面。
4人全身多處擦撞傷，意識清醒，無生命危險，送竹山秀傳醫院治療。警方指出，事故發生地為下坡直線路段，車禍原因初步研判為駕駛失控撞樹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言