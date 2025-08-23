快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣信義鄉台21線新中橫公路今天下午發生驚險車禍，48歲蔡姓女子駕車載著丈夫及兩名子女下山時，不慎自撞路樹，整輛車連人墜入約100公尺深山谷，卡在樹上受困。

南投縣消防局下午3時38分接獲警方通報後，派遣玉山、信義、水里及日月潭分隊，共出動4輛救護車、2輛消防車、2輛越野機車及2輛勤務車，約30名消防與義消人員前往救援，由第三大隊副大隊長楊華傑指揮。

玉山義消率先抵達後，憑專業經驗開路接近事故車輛，並於下午4時33分將4名受困者順利引導脫困。救援過程中，消防人員在路面架設繩索拖拉作業系統，於下午5時18分將全家4人救至路面。

4人全身多處擦撞傷，意識清醒，無生命危險，送竹山秀傳醫院治療。警方指出，事故發生地為下坡直線路段，車禍原因初步研判為駕駛失控撞樹。

台21線新中橫公路下午一家四口開車墜谷，消防人員趕往救援。圖／南投縣消防局提供
台21線新中橫公路下午一家四口開車墜谷，消防人員趕往救援。圖／南投縣消防局提供
台21線新中橫公路車輛墜谷，所幸車輛卡在樹叢，經消防人員垂降救援，一家四口順利脫困。圖／南投縣消防局提供
台21線新中橫公路車輛墜谷，所幸車輛卡在樹叢，經消防人員垂降救援，一家四口順利脫困。圖／南投縣消防局提供
台21線新中橫公路下午一家四口開車墜谷，所幸車輛卡在樹叢，經消防人員垂降救援順利脫困。圖／南投縣消防局提供
台21線新中橫公路下午一家四口開車墜谷，所幸車輛卡在樹叢，經消防人員垂降救援順利脫困。圖／南投縣消防局提供

