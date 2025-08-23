聽新聞
0:00 / 0:00
高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍
高雄市今天公投開票後，在開票概況中，全市出現唯一1張「已領未投票」。由於投、開票過程，並不曾傳出撕毀選票或帶出選票狀況，但選務單位開票後清點票數，確實少1張選票，只好列入「已領未投票」，事後經一再查證，才在無效票信封內找到這張選票，搞出烏龍。
這場烏龍事件發生在高雄市苓雅區英明國中的投開票所。今天下午近6時，高雄市選委會統計出「全國性公民投票案第21案投開票高雄市概況」，但在「已領未投票數」欄位中，卻有1張選票「已領未投票」。
經查證，今天高雄市投開票所未曾通報過違規狀況，但究竟投開票所發生什麼狀況，才出現領票卻沒投票？原本選務單位說，最後計票時少1張選票，才列入「已領未投票數」，後來區公所再檢查信封袋，才發現有1張無效票，表示會通報高雄市選委會更改計票內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言