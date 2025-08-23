高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍

高雄市今天公投開票後，在開票概況中，全市出現唯一1張「已領未投票」。由於投、開票過程，並不曾傳出撕毀選票或帶出選票狀況，但選務單位開票後清點票數，確實少1張選票，只好列入「已領未投票」，事後經一再查證，才在無效票信封內找到這張選票，搞出烏龍。

這場烏龍事件發生在高雄市苓雅區英明國中的投開票所。今天下午近6時，高雄市選委會統計出「全國性公民投票案第21案投開票高雄市概況」，但在「已領未投票數」欄位中，卻有1張選票「已領未投票」。