聽新聞
0:00 / 0:00
無照闖紅燈撞死總統教育獎特教生 肇事工人涉過失致死5萬交保
台中市孫姓男子曾以特教生身分，在2016年間獲得總統教育獎表揚，孫在台中特殊教育學校擔任助理，今早騎機車返校拿手機，回家途中在西屯區機車待轉區，遭無駕照、闖紅燈的王姓工人撞死，檢察官今晚訊問王男後，命以5萬元交保，另擇日斷層掃描，釐清孫男死因。
經查，王姓男子（21歲）在今早8時許，駕駛豐田TOYOTA轎車，沿台灣大道慢車道往沙鹿方向行駛，行經安和路口時，撞上在待轉區的孫姓機車騎士（28歲），再往前推撞安和路上欲左轉台灣大道的賴男（56歲）駕駛的BMW轎車、詹男（59歲）駕駛BENZ轎車，孫男送醫不治。
依路口監視器畫面顯示，當時僅孫姓機車騎士在路口停等紅燈，案發時王男直接闖紅燈，從孫男背後撞上，巨大衝擊力將王男撞飛半空中，王男撞上孫男後，仍未停車，再繼續衝過路口，撞上另輛BMW、BENZ轎車後才停下，畫面駭人。
王男車內沒有毒品，也無顯示毒駕跡象，經警方酒測，王男無酒精濃度，初判是闖紅燈釀禍，但警方為查明王男是否涉嫌毒駕，仍對王男採尿送驗，全案今依過失致死罪偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言