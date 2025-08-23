快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

無照闖紅燈撞死總統教育獎特教生 肇事工人涉過失致死5萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市孫姓男子曾以特教生身分，在2016年間獲得總統教育獎表揚，孫在台中特殊教育學校擔任助理，今早騎機車返校拿手機，回家途中在西屯區機車待轉區，遭無駕照、闖紅燈的王姓工人撞死，檢察官今晚訊問王男後，命以5萬元交保，另擇日斷層掃描，釐清孫男死因。

經查，王姓男子（21歲）在今早8時許，駕駛豐田TOYOTA轎車，沿台灣大道慢車道往沙鹿方向行駛，行經安和路口時，撞上在待轉區的孫姓機車騎士（28歲），再往前推撞安和路上欲左轉台灣大道的賴男（56歲）駕駛的BMW轎車、詹男（59歲）駕駛BENZ轎車，孫男送醫不治。

依路口監視器畫面顯示，當時僅孫姓機車騎士在路口停等紅燈，案發時王男直接闖紅燈，從孫男背後撞上，巨大衝擊力將王男撞飛半空中，王男撞上孫男後，仍未停車，再繼續衝過路口，撞上另輛BMW、BENZ轎車後才停下，畫面駭人。

王男車內沒有毒品，也無顯示毒駕跡象，經警方酒測，王男無酒精濃度，初判是闖紅燈釀禍，但警方為查明王男是否涉嫌毒駕，仍對王男採尿送驗，全案今依過失致死罪偵辦。

台中市王姓男子今早無照開車在西屯區闖紅燈，撞死在機車待轉區的孫姓男子，警方依過失致死罪送辦，檢方命以5萬元交保。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早無照開車在西屯區闖紅燈，撞死在機車待轉區的孫姓男子，警方依過失致死罪送辦，檢方命以5萬元交保。記者陳宏睿／翻攝

毒駕 撞飛 闖紅燈 台灣大道

延伸閱讀

撞死總統教育獎特教生 無照肇事工人辯稱：恍神了

總統獎特教生變助教 他返校拿手機遭撞死…校長悲痛：怎會發生

特教生曾獲總統教育獎 今回校拿手機返家竟遭無照男「闖紅燈」撞死

台中龍井、大肚新增360路公車 連接海線地區到台灣大道

相關新聞

影／超商內胡言亂語遭制止 男涉持椰子殼砸女店員後腦

新北市王姓男子日前在永和區1間超商內胡言亂語遭制止，涉嫌持裝有1整顆椰子殼袋子砸中女店員後腦，女店員不甘心無端遭攻擊報警...

無照闖紅燈撞死總統教育獎特教生 肇事工人涉過失致死5萬交保

台中市孫姓男子曾以特教生身分，在2016年間獲得總統教育獎表揚，孫在台中特殊教育學校擔任助理，今早騎機車返校拿手機，回家...

高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍

高雄市今天公投開票後，在開票概況中，全市出現唯一1張「已領未投票」。由於投、開票過程，並不曾傳出撕毀選票或帶出選票狀況，...

總統獎特教生變助教 他返校拿手機遭撞死…校長悲痛：怎會發生

台中特殊教育學校教師助理孫姓男子，今騎機車行經西屯區時，遭闖紅燈的轎車撞上，孫男經送醫搶救仍不治。孫男曾是台中特殊教育學...

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

南投縣信義鄉台21線新中橫公路今天下午發生驚險車禍，48歲蔡姓女子駕車載著丈夫及兩名子女下山時，不慎自撞路樹，整輛車連人...

投票日電梯驚魂 新竹一家四口受困30分鐘

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣有一對夫妻與兩名幼女前往十興國小投票，搭乘電梯時受困30分鐘，警方趕往現場以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。