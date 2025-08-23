投票日電梯驚魂 新竹一家四口受困30分鐘

第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣有一對夫妻與兩名幼女前往十興國小投票，搭乘電梯時受困30分鐘，警方趕往現場以工具撐開門縫，隨後在電梯維修人員協助開門後，成功將受困民眾安全救出。

警方表示，今天早上9點左右，十興國小內舉行114年公職人員選舉及全國性公民投票時，校內二樓電梯傳出呼救聲。