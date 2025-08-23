投票日電梯驚魂 新竹一家四口受困30分鐘
第二波罷免立委及重啟核三公投今天投票，新竹縣有一對夫妻與兩名幼女前往十興國小投票，搭乘電梯時受困30分鐘，警方趕往現場以工具撐開門縫，隨後在電梯維修人員協助開門後，成功將受困民眾安全救出。
警方表示，今天早上9點左右，十興國小內舉行114年公職人員選舉及全國性公民投票時，校內二樓電梯傳出呼救聲。
警方獲報後，事故處理小組立即趕抵，發現一對夫妻與兩名年幼女童受困。孩童因電梯內空氣稀薄、悶熱而情緒緊張，員警隨即以工具撐開門縫協助空氣流通，並安撫受困者情緒，同時通報119備援。經電梯維修人員到場處理，受困一家四口在約30分鐘後安全獲救，所幸無人受傷。
