影／超商內胡言亂語遭制止 男涉持椰子殼砸女店員後腦
新北市王姓男子日前在永和區1間超商內胡言亂語遭制止，涉嫌持裝有1整顆椰子殼袋子砸中女店員後腦，女店員不甘心無端遭攻擊報警抓人，警詢後依傷害罪嫌函送新北地署偵辦。
新北市永和警方本月18日下午接獲報案，指稱永和區中興街上1間超商內有人鬧事還動手傷人，員警趕抵現場，發現超商趙姓女店員後腦及頸部受傷，叫救護車將人送醫。
經查，涉嫌動手的王姓男子（39歲）莫名於超商內不斷自言自語，奇怪的行為已嚴重影響商家營業，趙姓女店員前後2次耐心出言規勸，但王男仍毫不理會，完全不聽從，甚至趁趙女轉身不備之際，持手中所攜帶裝有椰子殼的袋子自後方毆打趙女，造成趙女頭部及頸部鈍傷。
趙女不甘心無端遭受攻擊，堅持對王男提訴，員警將王帶返派山所釐清案情，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。
