電動車上國道駕駛在睡覺？網友嚇：睡著睡著就投胎了

網傳有電動車駕駛近日疑行經國道一號彰化縣路段時竟讓電動車自駕，駕駛在車內閉目睡覺，讓行經民眾驚呆了，國道警察國道三隊表示，網傳駕駛時間、地點不明，不過仍呼籲民眾，開車應注意前方狀況，若是用自動輔助駕駛而在車內睡覺，則違反道路交通管理處罰條例，可裁罰6千元以上、3萬6千元以下罰鍰。

有網友po出一段在國道的影音，只見一部電動車行駛在國道中，車中駕駛隱約在車內閉目養神，看似在睡覺，而一旁行經的車輛內民眾看到訝異的拍下影音說「真的假的?在睡覺!」「他真的在睡覺耶」，將影音貼上網，引來網友議論。

有網友還留言說「睡著睡著就投胎了」、「真是可惡」、「能檢舉他危險駕駛嗎？」，原po並標示該影音約是在彰化溪湖或田尾路段拍到的。