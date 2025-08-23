婦人鑰匙誤丟車廂！楊梅警「巧手」神救援

桃園市一名53歲余姓婦人今(23)日上午11時許，在楊梅區青山一街完成投票後準備騎車返家，卻發現鑰匙連同包包一併鎖在車廂內，只好向一旁楊梅警分局員警求助。由於附近沒有機車行，員警便合力徒手將坐墊拉出縫隙，協助余婦順利取回鑰匙。余婦也對員警即時伸援深表感謝。

員警合力徒手將坐墊拉出縫隙，協助余婦順利取回鑰匙。圖：警方提供

警方說明，桃園市今(23)日上午11時許，一名53歲余姓婦人前往青山一街一處社區投票，順利完成投票後，準備騎車離開時卻發現鑰匙不見了。她東翻西找，口袋都快翻破了仍不見蹤影，才驚覺自己竟把鑰匙和包包一併鎖進車廂裡。著急之下，余婦向在場執勤的幼獅派出所員警曾瑋軒詢問，附近是否有機車行能幫忙開鎖。由於附近沒有機車行，曾瑋軒見狀，立刻安撫說，「讓我先來試試！」隨後便與巡邏同仁合力，徒手將機車坐墊拉出一個小縫隙，讓婦人順利伸手取回鑰匙，化解了這場小小的危機。

婦人拿回鑰匙時又驚又喜，連忙對員警的及時幫助表達感謝。圖：警方提供

警方進一步提到，婦人拿回鑰匙時又驚又喜，連忙對員警的及時幫助表達感謝。整件事雖是一場小插曲，但也展現了員警隨時伸出援手、貼近民眾生活的一面。

