台中騎士不滿超車不順 尾隨毆打公車駕駛遭送辦
陳姓男子昨天騎車與統聯客運台中公車有行車糾紛，尾隨至台鐵台中車站公車月台，將林姓駕駛攔下毆打成傷後離去。陳男今天到案稱因超車不順導致不滿，警方依傷害等罪嫌送辦。
台中市警局第三分局今天表示，昨天晚間9時2分獲報，有公車駕駛在台鐵台中車站的公車月台處，遭男子毆打案件，立即派員前往處理。
警方到場了解，統聯客運駕駛29歲林男向警方表示，他在中區台灣大道與興中街口附近停等紅燈時，遭陌生男子攔下後拍打車窗，並指稱他影響行車路線。
林男並未理會，但對方尾隨公車至台中車站公車月台後，男子突然持安全帽敲打公車後照鏡，並徒手毆打林男，導致後照鏡毀損，林男脖子擦挫傷、手部骨折。警方到場時雙方已無衝突，先協助林男送醫，林男治療後隨即到派出所提告。
陳男今天下午到案說明，他向警方表示，行車時因超車不順導致心生不滿，故騎車追至台鐵台中車站公車月台區理論後犯案。全案警詢後，依刑法傷害及毀損罪嫌將陳男函送台灣台中地檢署偵辦。
