撞死總統教育獎特教生 無照肇事工人辯稱：恍神了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子今早駕駛豐田轎車行經西屯區時闖紅燈，撞死在待轉區的孫姓機車騎士，孫曾是特教生的身分，因體育成績傑出，在2016年時獲得總統教育獎，案發時是返校拿手機後回家途中發生意外，王雖無酒精濃度，但無照駕駛，車內雖無毒品，但警方將採尿送驗，王辯稱案發時「一時恍神」才會撞上，全案將依過失致死罪偵辦。

經查，王男是工人，在案發時沒有喝酒，測無酒精濃度，但沒有駕照，雖然王辯稱肇事是「一時恍神」，警方也未在車內查獲違禁品，為釐清案情，警方在王男同意下，採尿送驗，釐清是否涉嫌毒駕，全案暫依過失致死罪偵辦，由檢察官相驗釐清孫男死因。

經查，孫男曾就讀台中特殊教育學校，克服智能障礙、貧血、心理壓力等身心狀況，以努力練習在體育賽事取得優異表現，曾二度獲得全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍，另在2014年獲得全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽男子五人隊制分組金牌、2015年在大陸廈門獲得兩岸殘障人士交流嘉年華-特奧融合籃球賽榮獲第一名，2016年獲得總統教育獎，由台中市長林佳龍在市府表揚。

孫男是家中獨子，經濟狀況不佳，但很孝順，克服自身障礙，考取街頭藝人執照、在超商工作等經歷，也在體育上表現優異，2016年獲獎時，曾說要以獎金幫母親裝假牙，目前正在學校擔任教師助理，案發前是先到學校拿手機準備騎機車返家，未料卻發生憾事。

依路口監視器畫面顯示，當時僅孫姓機車騎士在路口停等紅燈，案發時王男直接闖紅燈，從孫男背後撞上，巨大衝擊力將王男撞飛半空中，王男撞上孫男後，仍未停車，再繼續衝過路口，撞上另輛BMW、BENZ轎車後才停下，畫面駭人。

經查，王姓男子（21歲）在今早8時許，駕駛豐田TOYOTA轎車，沿台灣大道慢車道往沙鹿方向行駛，行經安和路口時，撞上在待轉區的孫姓機車騎士（28歲），再往前推撞安和路上欲左轉台灣大道的賴男（56歲）駕駛的BMW轎車、詹男（59歲）駕駛BENZ轎車，孫送醫不治。

台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，孫機車被扭曲變形，可見衝擊力。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，孫機車被扭曲變形，可見衝擊力。記者陳宏睿／翻攝
台中市孫姓男子今早遭無照開車的王姓男子撞死，孫曾獲得總統教育獎，2016年時由市長林佳龍表揚。圖／摘自台中市政府官網
台中市孫姓男子今早遭無照開車的王姓男子撞死，孫曾獲得總統教育獎，2016年時由市長林佳龍表揚。圖／摘自台中市政府官網
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，王車頭全毀，顯示撞擊力道。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，王車頭全毀，顯示撞擊力道。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡。記者陳宏睿／翻攝

