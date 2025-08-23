總統獎特教生變助教 他返校拿手機遭撞死…校長悲痛：怎會發生

台中特殊教育學校教師助理孫姓男子，今騎機車行經西屯區時，遭闖紅燈的轎車撞上，孫男經送醫搶救仍不治。孫男曾是台中特殊教育學校學生，2016年獲得總統教育獎，畢業後回母校服務。據悉，孫當時因為到校拿手機，返家途中卻發生憾事。台中特教學校校長聽聞噩耗難以接受，悲痛說「怎麼會發生在他身上」。

王姓男子今早駕駛豐田轎車行經西屯區時闖紅燈，撞上待轉區的孫姓機車騎士，救護車到場時，孫男已頭部破裂，經送醫急救後仍宣告不治，王男雖無酒駕，但無照駕駛，檢警將依過失致死罪偵辦。

據了解，孫男曾就讀台中特殊教育學校，克服自身障礙，考取街頭藝人執照、在超商工作等經歷，在體育上表現優異，目前在台中特殊教育學校擔任教師助理。

台中特殊教育學校校長邱進興表示，孫男是學校畢業生，在校學習動機很強，曾在2016年獲得總統教育獎，畢業後考取教師助理，回母校服務，因為自身經歷，孫更了解學生有哪些需求，給予協助；昨天孫到校上課，卻忘記帶手機回家，今天返校取手機，未料返家途中發生憾事，令人難以接受。