一輛自小客車行經楊梅區梅高路與高新街路口時，逆向行駛撞擊51歲吳姓女騎士。圖：讀者提供

昨(22)日上午9時許，一輛自小客車行經楊梅區梅高路與高新街路口時，逆向行駛導致撞擊51歲吳姓女騎士，隨後肇逃，事故造成吳女身體多處擦挫傷，所幸無大礙，楊梅警分局表示，目前已鎖定肇事車輛，將通知駕駛到案說明，事故原因尚待釐清。

1755930638730
警方將通知駕駛到案說明依法偵辦，事故發生詳細原因警方調查釐清中。圖：截自爆廢公社

警方表示，昨日上午警方接報梅高路與高新街路口發生交通事故，經了解為吳姓女子騎乘普重機車行駛至路口時，遭一輛逆向行駛之自小客撞擊，事故發生後自小客車肇事逃逸。

警方說明，事故當事人吳女身體多處擦挫傷，檢測酒測值為0，後續警方將通知駕駛到案說明依法偵辦，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】逆向行駛衝撞女騎士！小客車下秒「誇張行徑」全都錄

逆向 機車行 交通事故

