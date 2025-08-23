快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

核三重啟公投、罷免案投票今登場 台中2起違規案件

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

開票直播

核三重啟公投及罷免案投票今登場，台中市選委會表示，截至下午3時止，全市共發生2起違規事件，分別發生於霧峰區及豐原區，均由警方依法帶回偵訊。

台中市選委會指出，霧峰一名投票人誤將投票通知單投入票匭，並不慎將公投票攜出，該民眾約1分鐘後主動返回投開票所說明情況，經查證後，投開票所已將該票列入「已領未投」處理；另一起案件則發生豐原區，一名投票人攜帶手機進入投票所，於圈票過程中手機鈴聲響起，均由警方依法帶回偵訊。

台中市選委會提醒，投票人不得攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，違者將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；亦禁止攜出公投票，違者將處1年以下有期徒刑、拘役，或科1.5萬元以下罰金。

核三重啟公投及罷免案投票今登場。記者余采瀅／攝影
核三重啟公投及罷免案投票今登場。記者余采瀅／攝影

投票 公投 選委會

延伸閱讀

苗栗公投冷清 各地回報投票率低…民眾黨主委：可能三成都不到

核三重啟公投　蔡英文完成投票

沒了大罷免...花蓮公投極冷 投票率中午前還不到2成

新北2起撕毀公投選票 2女遭裁罰

相關新聞

特教生曾獲總統教育獎 今回校拿手機返家竟遭無照男「闖紅燈」撞死

台中市王姓男子今早駕駛豐田轎車行經西屯區時闖紅燈，撞上待轉區的孫姓機車騎士，救護車到場時，孫男已頭部破裂，經送醫急救後仍...

影／饒舌歌手「摸不到狗狗」大暴走 對6旬婦揮拳狂罵髒話...畫面曝光

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前僅因「摸狗狗被阻擋」就暴走，在街頭狂毆6旬婦人打...

核三重啟公投、罷免案投票今登場 台中2起違規案件

核三重啟公投及罷免案投票今登場，台中市選委會表示，截至下午3時止，全市共發生2起違規事件，分別發生於霧峰區及豐原區，均由...

影／登山客攀雪山西稜不料摔傷足踝 空勤直升機吊掛送醫

4名男性登山客安排6天攀爬雪山西稜行程，但第4天范姓男子不慎從5、6公尺高處滾落，左足踝腫痛疑似骨折，苗栗縣消防局昨晚接...

7旬婦蓋錯罷免選票 想換1張重蓋不成竟當場撕毀

新北市新店區7旬婦人今天蓋錯罷免選票，找選務人員想換1張重蓋不成，竟當場撕毀。選務人員依違反公職人員選舉罷免法第110條...

火星塞潮濕無法熄火？他開車加完油秒催油門落跑 欠千餘元油資

日前有一輛黑色自小客車前往宜蘭五結鄉某加油站加油，以「火星塞潮濕」為由不願配合熄火，加滿後油箱蓋才剛蓋好，駕駛未付上千元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。