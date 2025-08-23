核三重啟公投、罷免案投票今登場 台中2起違規案件

核三重啟公投及罷免案投票今登場，台中市選委會表示，截至下午3時止，全市共發生2起違規事件，分別發生於霧峰區及豐原區，均由警方依法帶回偵訊。

台中市選委會指出，霧峰一名投票人誤將投票通知單投入票匭，並不慎將公投票攜出，該民眾約1分鐘後主動返回投開票所說明情況，經查證後，投開票所已將該票列入「已領未投」處理；另一起案件則發生豐原區，一名投票人攜帶手機進入投票所，於圈票過程中手機鈴聲響起，均由警方依法帶回偵訊。