核三重啟公投、罷免案投票今登場 台中2起違規案件
核三重啟公投及罷免案投票今登場，台中市選委會表示，截至下午3時止，全市共發生2起違規事件，分別發生於霧峰區及豐原區，均由警方依法帶回偵訊。
台中市選委會指出，霧峰一名投票人誤將投票通知單投入票匭，並不慎將公投票攜出，該民眾約1分鐘後主動返回投開票所說明情況，經查證後，投開票所已將該票列入「已領未投」處理；另一起案件則發生豐原區，一名投票人攜帶手機進入投票所，於圈票過程中手機鈴聲響起，均由警方依法帶回偵訊。
台中市選委會提醒，投票人不得攜帶手機或具攝影功能的器材進入投票所，違者將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；亦禁止攜出公投票，違者將處1年以下有期徒刑、拘役，或科1.5萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言