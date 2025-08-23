影／登山客攀雪山西稜不料摔傷足踝 空勤直升機吊掛送醫
4名男性登山客安排6天攀爬雪山西稜行程，但第4天范姓男子不慎從5、6公尺高處滾落，左足踝腫痛疑似骨折，苗栗縣消防局昨晚接獲通報，今天上午9點多申請空勤支援吊掛傷患，上午11點12分空勤直升機飛抵台中清泉崗，隨後送往梧棲童綜合醫院救治。
苗栗縣消防局表示，昨晚8點55分接獲新竹縣消防局轉報，苗栗縣泰安鄉230林道28.4公里處有山域事故發生，消防局第五大隊立即通知山搜小組整裝並於卓蘭分隊集結，救援人員完成勤前教育後出發，前往小雪山資訊站紮營，原本預計今天清晨6點出發救援，山區步道約有20公里長度，要背負或用擔架送傷患下山難度較高。
上午天氣晴朗，消防局9點多申請空勤支援，成功將范姓傷患吊掛完成，送往台中清泉崗後，由 救護車轉送童綜合醫院救治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言