7旬婦蓋錯罷免選票 想換1張重蓋不成竟當場撕毀

新北市新店區7旬婦人今天蓋錯罷免選票，找選務人員想換1張重蓋不成，竟當場撕毀。選務人員依違反公職人員選舉罷免法第110條10項規定，通報選監委員到場製作吳女筆錄後，移送新北市選舉委員會依法裁罰。

今天下午11時45分在新店區安和路3段新和國小第2292號投開票所，發生1起撕毀罷免選票案，75歲吳姓婦人因蓋錯罷免票欲向選務人員再索取1張選票未果，憤而當眾將罷免選票撕毀，投開票所選務人員發現立即通報現場員警處置。