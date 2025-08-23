快訊

特教生曾獲總統教育獎 今回校拿手機返家竟遭無照男「闖紅燈」撞死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子今早駕駛豐田轎車行經西屯區時闖紅燈，撞上待轉區的孫姓機車騎士，救護車到場時，孫男已頭部破裂，經送醫急救後仍宣告不治，王男雖無酒駕，但無照駕駛，檢警將依過失致死罪偵辦。孫男則是台中特殊教育學校學生，曾在2016年獲得總統教育獎，當時也由市長林佳龍表揚，目前擔任學校教師助理，案發到學校拿手機，準備返家卻發生憾事。

根據當時市府新聞稿指出，孫男就讀台中特殊教育學校，克服身體的病痛(貧血)及心理的擔心與害怕，經過不斷的練習，在體育成績上表現亮眼；曾連續兩年榮獲全國特殊教育學校羽球盃男子單打冠軍。

另也曾獲得2014年全國特殊奧林匹克儲訓選手選拔賽男子五人隊制分組金牌，還曾遠赴大陸廈門參加2015兩岸殘障人士交流嘉年華-特奧融合籃球賽榮獲第一名的殊榮。

經查，孫男是家中獨子，經濟狀況不佳，但很孝順，也克服自身障礙，考取街頭藝人執照、在超商工作等經歷，在體育上表現優異，2016年獲獎時，曾說要以獎金幫母親裝假牙，目前正在學校擔任教師助理，案發前是先到學校拿手機準備騎機車返家，未料卻發生憾事。

依路口監視器畫面顯示，當時僅孫姓機車騎士在路口停等紅燈，案發時王男直接闖紅燈，從孫男背後撞上，巨大衝擊力將王男撞飛半空中，王男撞上孫男後，仍未停車，再繼續衝過路口，撞上另輛BMW、賓士轎車後才停下，畫面駭人。

經查，王姓男子（21歲）在今早8時許，駕駛豐田TOYOTA轎車，沿台灣大道慢車道往沙鹿方向行駛，行經安和路口時，撞上在待轉區的孫姓機車騎士（28歲），再往前推撞安和路上欲左轉台灣大道的賴男（56歲）駕駛的BMW轎車、詹男（59歲）駕駛賓士轎車。

王男車內沒有毒品，也無顯示毒駕跡象，經警方酒測，王男無酒精濃度，初判是闖紅燈釀禍，因孫男送醫急救後不治，全案今將依過失致死罪偵辦，報請檢察官相驗釐清死因。

台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，孫機車被扭曲變形，可見衝擊力。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，孫機車被扭曲變形，可見衝擊力。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，王車頭全毀，顯示撞擊力道。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓男子今早開車闖紅燈，在台灣大道、安和路口，撞飛在待轉區的孫姓機車騎士，孫傷重傷亡，王車頭全毀，顯示撞擊力道。記者陳宏睿／翻攝
台中市孫姓男子今早遭無照開車的王姓男子撞死，孫曾獲得總統教育獎，2016年時由市長林佳龍表揚。圖／摘自台中市政府官網
台中市孫姓男子今早遭無照開車的王姓男子撞死，孫曾獲得總統教育獎，2016年時由市長林佳龍表揚。圖／摘自台中市政府官網

