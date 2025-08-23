火星塞潮濕無法熄火？他開車加完油秒催油門落跑 欠千餘元油資

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

日前有一輛黑色自小客車前往宜蘭五結鄉某加油站加油，以「火星塞潮濕」為由不願配合熄火，加滿後油箱蓋才剛蓋好，駕駛未付上千元油錢，即猛踩油門逃離。警方獲報偵辦已鎖定車輛，因該車懸掛假車牌，正積極追查。

羅東警分局今天表示，20日接獲加油站員工報案，有人加「霸王油」，即派員前往了解。加油站員工表示，當時一輛黑色小客車前往加油，曾要求對方加油時把車輛熄火，但該名駕駛不願意，還說火星塞潮濕，無奈之下只好為車輛加油。

不料加油完畢，才蓋好油箱蓋，未熄火的車輛馬上加速逃離，儘管加油站人員舉手呼喊，車輛仍不停下，最後欠下1354元油錢落跑。

警方調閱監視器影像，鎖定涉案車輛，查出該車當時懸掛的是假車輛，目前還在追查中，會盡速將犯嫌查緝到案 。

羅東警分局呼籲，店家如發現有可疑情況，務必提高防範意識，避免讓犯嫌有機可乘，蒙受財物損失，如遭受不法情事，務必撥打110報案，確保個人財產安全。

宜蘭五結鄉一座加油站遭人加霸王油，欠下1354元油錢後落跑。記者王燕華／翻攝
宜蘭五結鄉一座加油站遭人加霸王油，欠下1354元油錢後落跑。記者王燕華／翻攝
宜蘭五結鄉一座加油站遭人加霸王油，欠下1354元油錢後落跑。記者王燕華／翻攝
宜蘭五結鄉一座加油站遭人加霸王油，欠下1354元油錢後落跑。記者王燕華／翻攝

