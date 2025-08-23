快訊

「家後」原唱本來是他！因這原因才讓給江蕙

財閥老公現實超慘！《黑暗榮耀》 鄭星一爆紅「仍兼職送快遞」童年餓到喝馬路積水充飢

高雄左營槍擊命案有影武者 指揮買BMW男子落網

影／饒舌歌手「摸不到狗狗」大暴走 對6旬婦揮拳狂罵髒話...畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前僅因「摸狗狗被阻擋」就暴走，在街頭狂毆6旬婦人打到流血。事發監視器畫面曝光，只見梅海強盛怒狂罵五字經、三字經髒話，更要求對方滾開，還強辯對方先挑釁，情緒十分不受控，場面驚悚。

中山警方19日早上11點多獲報，農安街77號有打架趕抵，現場是一間檳榔攤，詢問了解梅海強（29歲）當時騎腳踏車路過，看到檳榔攤飼養一隻可愛的狗狗，想要上前撫摸，不滿被簡姓婦人（62歲）阻擋，多次喊借過無效，暴怒徒手痛毆。

根據監視器畫面，梅海強當時語氣和藹對狗狗揮手，接著連續說6聲「你好」，但不滿簡婦不理會、不讓開，講第7聲「你好」時音調上揚，語氣憤怒隨後嗆聲「你有沒有在聽我講話？」、「阿你怎麼不聽我的話」。

簡婦認為怪異，回嗆「你跟我講話這麼大聲做什麼？」，梅海強說「蛤？」再問「你有沒有在聽我講話」，接著直接揮出右拳並嗆聲「你滾開」，簡婦倒地後爬起，正要理解狀況，梅海強又拳腳相向攻擊，簡婦立刻要檳榔攤幫忙報警。

梅海強持續暴走，繼續罵髒話和要對方滾開，接著逼至門前鎖定頭部徒手痛毆至少4拳，畫面相當駭人。

檳榔攤見狀上前勸架，問「怎麼這樣？」，梅海強辯稱「我叫他走開，他一直不聽我的話」、「他一直挑釁我」。

警方趕抵協助臉部擦挫傷的簡婦送醫，並將梅海強帶回派出所偵詢，梅海強供稱自己喊了很多聲想要簡婦借過，孰料對方都沒理會，覺得被當空氣才出拳，但也辯稱自己精神狀況不好、有暴怒體質，警方問完筆錄後強制送醫；事後雙方和解無人提告，警方仍依社會秩序維護法「加暴行於人」裁罰。

饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
饒舌歌手梅海強不滿打人一事被曝光，昨天在臉書發文嗆「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過稍早貼文已被撤下。圖／擷取自梅海強臉書
饒舌歌手梅海強不滿打人一事被曝光，昨天在臉書發文嗆「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過稍早貼文已被撤下。圖／擷取自梅海強臉書

檳榔 狗狗 監視器

延伸閱讀

破千萬點閱饒舌歌手街頭暴打6旬婦 發文嗆：管你是不是賴清德就是該打

影／「不滿摸狗被擋」饒舌歌手梅海強當街暴打6旬婦 遭強制送醫

誤租特農區土地！新竹檳榔攤怒向地主求償 法院判賠

「魯冰花」女星赴日遭敲竹槓 章魚燒10顆天價！當地人一聽狂罵老闆

相關新聞

影／饒舌歌手「摸不到狗狗」大暴走 對6旬婦揮拳狂罵髒話...畫面曝光

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前僅因「摸狗狗被阻擋」就暴走，在街頭狂毆6旬婦人打...

火星塞潮濕無法熄火？他開車加完油秒催油門落跑 欠千餘元油資

日前有一輛黑色自小客車前往宜蘭五結鄉某加油站加油，以「火星塞潮濕」為由不願配合熄火，加滿後油箱蓋才剛蓋好，駕駛未付上千元...

影／女山友攀爬中雪山發生骨折及內出血 黑鷹直升機獲報43分鐘救回

空中勤務總隊今天接獲通報，執行苗栗縣泰安鄉中雪山山難搜救任務，將62歳范姓山友因左腳骨折受傷無法行走，且有胸痛疑似內出血...

男騎士疑公車專用道鑽車縫不成 心生不滿尾隨至月台攻擊司機及車體

台中市統聯客運301公車林姓司機昨晚9點向警方報案稱，在中區台灣大道與興中街口附近停等紅燈時，遭陌生男子攔下後拍打車窗林...

新北中和大型建築工地傳火警 20輛消防車急救援

新北市中和區錦和路一處大型建築工地今天上午11時許傳出火警，冒出大量濃煙，新北市消防局出動大批人車前往搶救，工人已早一步...

破千萬點閱饒舌歌手街頭暴打6旬婦 發文嗆：管你是不是賴清德就是該打

曾與「含羞草日記」草爺合作推出千萬點閱單曲「兄弟你說」的饒舌歌手梅海強，日前僅因「不滿摸狗狗被擋」就當街痛毆6旬婦人，梅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。