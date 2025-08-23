影／饒舌歌手「摸不到狗狗」大暴走 對6旬婦揮拳狂罵髒話...畫面曝光

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前僅因「摸狗狗被阻擋」就暴走，在街頭狂毆6旬婦人打到流血。事發監視器畫面曝光，只見梅海強盛怒狂罵五字經、三字經髒話，更要求對方滾開，還強辯對方先挑釁，情緒十分不受控，場面驚悚。

中山警方19日早上11點多獲報，農安街77號有打架趕抵，現場是一間檳榔攤，詢問了解梅海強（29歲）當時騎腳踏車路過，看到檳榔攤飼養一隻可愛的狗狗，想要上前撫摸，不滿被簡姓婦人（62歲）阻擋，多次喊借過無效，暴怒徒手痛毆。

根據監視器畫面，梅海強當時語氣和藹對狗狗揮手，接著連續說6聲「你好」，但不滿簡婦不理會、不讓開，講第7聲「你好」時音調上揚，語氣憤怒隨後嗆聲「你有沒有在聽我講話？」、「阿你怎麼不聽我的話」。

簡婦認為怪異，回嗆「你跟我講話這麼大聲做什麼？」，梅海強說「蛤？」再問「你有沒有在聽我講話」，接著直接揮出右拳並嗆聲「你滾開」，簡婦倒地後爬起，正要理解狀況，梅海強又拳腳相向攻擊，簡婦立刻要檳榔攤幫忙報警。

梅海強持續暴走，繼續罵髒話和要對方滾開，接著逼至門前鎖定頭部徒手痛毆至少4拳，畫面相當駭人。

檳榔攤見狀上前勸架，問「怎麼這樣？」，梅海強辯稱「我叫他走開，他一直不聽我的話」、「他一直挑釁我」。