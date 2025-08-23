男騎士疑公車專用道鑽車縫不成 心生不滿尾隨至月台攻擊司機及車體

台中市統聯客運301公車林姓司機昨晚9點向警方報案稱，在中區台灣大道與興中街口附近停等紅燈時，遭陌生男子攔下後拍打車窗林男並未理會，後該男子尾隨公車至台中火車站公車月台後，男子突然以安全帽敲打公車後照鏡及車體，並徒手毆打林男，造成公車後照鏡毀損及林男脖子受傷，林男於就醫後至派出所提出傷害及毀損告訴。

據了解，29歲的林姓司機，是22日晚間駕駛統聯客運301公車，從靜宜大學發車前往市區，疑似在台灣大道與興中街口附近停等紅燈時，與一名陳姓機車男騎士有行車糾紛，陳男竟騎車一路尾隨至台中火車站公車月台後，聲稱公車影響他的行車路線，竟持安全帽出手狂敲車窗與車體，並攻擊他的頭部，現場候車女乘客目擊驚嚇尖叫，驚動台中火車站保全趕緊上前攔阻，見林男已暈眩倒地，趕緊叫救護車送至台中醫院救治。

林姓司機就醫驗傷後，由於造成司機頭皮撕裂傷、手部閉鎖性骨折，已向台中市三分局提出傷害及毀損告訴，警方指出，35歲陳姓男子竟以安全帽敲打301路公車後照鏡，並徒手毆打林姓男司機，造成公車後照鏡毀損及林男脖子受傷，警方到場時雙方已無衝突，先行協助林男就醫，並立即鎖定陳姓男子涉案，將迅速通知到案以瞭解案發經過。

警方另發現陳姓男子駕車闖入公車專用道的行為，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款之規定，可處新台幣1千8百元以下罰鍰，如違規屬實將依規定製單舉發。

統聯客運上午指出，29歲林姓司機是統聯客運優良駕駛，是同事眼中眼鏡斯文男，具有3年駕駛經驗，負責行駛台灣大道301電動公車，往返靜宜大學至太平路線，昨晚陳男騎機車與公車在同一車道線上，因想要鑽車縫，致陳男心生不滿才尾隨進到火車站攻擊司機，統聯完成報警，表示一定會提告到底，並將委由律師提告重傷害。