新北中和大型建築工地傳火警 20輛消防車急救援

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區錦和路一處大型建築工地今天上午11時許傳出火警，冒出大量濃煙，新北市消防局出動大批人車前往搶救，工人已早一步撤離無人受傷。確實起火原因有待進一步鑑定調查。

新北市消防局今天上午11時7分獲報，中和區錦和路142巷內一處預計興建30層樓的大型建築工地發生火警，已有明顯火舌及濃煙竄出。

消防局調派9分隊20車42人前往搶救，消防人車趕抵現場，發現工地3樓冒出大量火煙，2線阻隔延燒，據工地現場負責人表示，發現有火煙後，工地工班所有工作人員共45人皆已立即疏散。

上午11時38分將火勢撲滅，經清查確認無人員受傷受困，初步研判現場為燃燒工地雜物，燃燒面積20平方公尺。初步了解，起火原因疑為電焊火星引燃無人處保麗龍及木板，無人員傷亡，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定調查。

