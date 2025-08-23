破千萬點閱饒舌歌手街頭暴打6旬婦 發文嗆：管你是不是賴清德就是該打

曾與「含羞草日記」草爺合作推出千萬點閱單曲「兄弟你說」的饒舌歌手梅海強，日前僅因「不滿摸狗狗被擋」就當街痛毆6旬婦人，梅海強被帶至派出所製作筆錄稱自己有暴怒體質、精神不穩被強制送醫，儘管雙方事後和解，警方仍依社會秩序維護法裁罰。他不滿打人一事被曝光，昨天在臉書發文嗆「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過稍早貼文已被撤下。

中山警方19日早上11點多獲報，農安街77號有打架趕抵，現場是一間檳榔攤，詢問了解梅海強（29歲）當時騎腳踏車路過，看到檳榔攤飼養一隻可愛的狗狗，想要上前撫摸，不滿被簡姓婦人（62歲）阻擋，多次喊借過無效，突然暴怒徒手痛毆。

梅海強打人一事，昨天經媒體報導後曝光，梅海強不滿新聞媒體處理方式，在臉書上發文怒嗆「我打人怎麼了？從小到大遇到挑釁我的人，有病的人我除了打還是打，我為我打人感到驕傲」，「我管你是警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，更怒嗆「沒有用刀子砍就已經很好了，流血又怎麼了」。

梅海強不滿被網友私訊嗆聲「只敢打老人」，稱「如果我單挑比我高比我重很多的人，把他們打成豬頭，你們要跟我下跪道歉嗎？」「再吵就打你媽」。