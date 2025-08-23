破千萬點閱饒舌歌手街頭暴打6旬婦 發文嗆：管你是不是賴清德就是該打

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾與「含羞草日記」草爺合作推出千萬點閱單曲「兄弟你說」的饒舌歌手梅海強，日前僅因「不滿摸狗狗被擋」就當街痛毆6旬婦人，梅海強被帶至派出所製作筆錄稱自己有暴怒體質、精神不穩被強制送醫，儘管雙方事後和解，警方仍依社會秩序維護法裁罰。他不滿打人一事被曝光，昨天在臉書發文嗆「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過稍早貼文已被撤下。

中山警方19日早上11點多獲報，農安街77號有打架趕抵，現場是一間檳榔攤，詢問了解梅海強（29歲）當時騎腳踏車路過，看到檳榔攤飼養一隻可愛的狗狗，想要上前撫摸，不滿被簡姓婦人（62歲）阻擋，多次喊借過無效，突然暴怒徒手痛毆。

梅海強打人一事，昨天經媒體報導後曝光，梅海強不滿新聞媒體處理方式，在臉書上發文怒嗆「我打人怎麼了？從小到大遇到挑釁我的人，有病的人我除了打還是打，我為我打人感到驕傲」，「我管你是警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，更怒嗆「沒有用刀子砍就已經很好了，流血又怎麼了」。

梅海強不滿被網友私訊嗆聲「只敢打老人」，稱「如果我單挑比我高比我重很多的人，把他們打成豬頭，你們要跟我下跪道歉嗎？」「再吵就打你媽」。

不過，他疑似意識到發言過於激烈，今天早上11點左右，已將相關貼文隱藏或刪除，目前已無法瀏覽。

饒舌歌手梅海強不滿打人一事被曝光，昨天在臉書發文嗆「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過稍早貼文已被撤下。圖／擷取自梅海強臉書
饒舌歌手梅海強不滿打人一事被曝光，昨天在臉書發文嗆「管你警察還是賴清德，影響到別人就是該打」，不過稍早貼文已被撤下。圖／擷取自梅海強臉書
小眾饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
小眾饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝

曾與「含羞草日記」草爺合作推出千萬點閱單曲「兄弟你說」的饒舌歌手梅海強，日前僅因「不滿摸狗狗被擋」就當街痛毆6旬婦人，梅...

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前驚傳在街頭痛毆6旬婦人，警方獲報趕抵，發現婦人臉...

