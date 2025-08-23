與死神搶命！高雄消防引入手持超音波 一線急救現場再添利器

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市消防局引入手持式超音波，強化第一線救護人員的臨床判斷能力，產、官、學合作，指導救護人員掌握超音波緊急評估傷病患者狀況，提升病患存活率。

高雄市政府消防局表示，隨著救護科技持續進步，消防單位在第一線救護工作，導入手持式超音波，已成為全球趨勢，透過產官醫合作與實務訓練，強化救護技術員專業技術與臨床敏感度，能進一步提升緊急醫療服務品質，守護市民生命安全。

為了提升緊急救護專業技術及救護人員的臨床判斷能力，高雄市消防局於也與醫材公司合作，請義大醫院急診醫學部主任張釗慎，透過模擬訓練情境，指導消防救護學員實作，讓救護人員在處理緊急傷病患者，提升判斷處置能力。

高雄市消防局救護人員認為，遇到高處墜落、高速車禍、鈍力撞擊事故，如果傷患生命徵象不穩，可能合併內部臟器損傷或內出血，送醫途中運用手持式超音波設備，可為傷患爭取黃金救護時間，短時間內快速掃描，判斷是否有腹腔、胸腔或心包膜內液體累積現象，可直接送往重度級急救責任醫院，提升病患存活率，符合現代化緊急救護發展趨勢。

高雄消防救護學員學習使用手持式超音波。記者林保光／翻攝
高雄消防救護學員學習使用手持式超音波。記者林保光／翻攝

