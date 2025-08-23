高雄岡山驚傳婦人墜樓直接摔進排水溝 警方到場拉封鎖線

高雄市岡山區大德一路上一處15層樓的社區大樓今天上午發生婦人不明原因墜樓直接摔進大樓旁排水溝身亡的意外，墜樓婦人被發現時早已沒了生命跡象，因婦人平時獨居少與人互動，因此她為何會墜樓，仍待警方與家屬聯繫釐清，不過初步已排除外力介入。

據了解，事發在今天上午8時許，當時大樓旁一家汽車保養廠突然傳來東西掉落聲響，民眾才上前查看，就驚見57歲的鍾姓婦人，跌落在汽修廠後方的排水溝當中，因水溝不寬且深度不深，消防人員到場時立即就將鍾姓婦人拉起。

不過鍾姓婦人被發現不只是摔進排水溝，而是直接從一旁社區大樓不明原因墜下，因此婦人被拉起時，早已沒了生命跡象。

岡山警方到場後初步勘驗，發現婦人就獨自居住在一旁的社區大樓，現場未有外力介入跡象，懷疑她可能因此墜樓後才會剛好摔進排水溝中，後續已報請檢察官相驗，將釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980