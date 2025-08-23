影／「不滿摸狗被擋」饒舌歌手梅海強當街暴打6旬婦 遭強制送醫

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前驚傳在街頭痛毆6旬婦人，警方獲報趕抵，發現婦人臉部擦挫傷協助送醫，梅海強被帶至派出所製作筆錄稱自己有暴怒體質、精神不穩被強制送醫。儘管雙方事後和解，警方仍依違反社會秩序維護法「加暴行於人」裁罰。

中山警方19日早上11點多獲報，農安街77號有打架趕抵，現場是一間檳榔攤，詢問了解梅海強（29歲）當時騎腳踏車路過，看到檳榔攤飼養一隻可愛的狗狗，想要上前撫摸，不滿被簡姓婦人（62歲）阻擋，多次喊借過無效，突然暴怒徒手痛毆。

根據監視器畫面，當時梅海強還語氣和藹對狗狗說「摸一下就好」、「你好」，但不滿簡婦擋路，突然態度大變嗆「阿妳怎麼不聽我講話」、「妳有沒有在聽我講話」、「妳滾開」，先把人推倒後，再逼至門前徒手痛毆至少4拳。

梅海強供稱，自己喊了很多聲想要簡婦借過，孰料對方都沒理會，覺得被當空氣才出拳；簡婦覺得莫名其妙，對方講話突然變大聲就打人。