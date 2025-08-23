影／「不滿摸狗被擋」饒舌歌手梅海強當街暴打6旬婦 遭強制送醫

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

饒舌歌手梅海強曾跟「含羞草日記-草爺」合作推出千萬單曲「兄弟你說」，日前驚傳在街頭痛毆6旬婦人，警方獲報趕抵，發現婦人臉部擦挫傷協助送醫，梅海強被帶至派出所製作筆錄稱自己有暴怒體質、精神不穩被強制送醫。儘管雙方事後和解，警方仍依違反社會秩序維護法「加暴行於人」裁罰。

中山警方19日早上11點多獲報，農安街77號有打架趕抵，現場是一間檳榔攤，詢問了解梅海強（29歲）當時騎腳踏車路過，看到檳榔攤飼養一隻可愛的狗狗，想要上前撫摸，不滿被簡姓婦人（62歲）阻擋，多次喊借過無效，突然暴怒徒手痛毆。

根據監視器畫面，當時梅海強還語氣和藹對狗狗說「摸一下就好」、「你好」，但不滿簡婦擋路，突然態度大變嗆「阿妳怎麼不聽我講話」、「妳有沒有在聽我講話」、「妳滾開」，先把人推倒後，再逼至門前徒手痛毆至少4拳。

梅海強供稱，自己喊了很多聲想要簡婦借過，孰料對方都沒理會，覺得被當空氣才出拳；簡婦覺得莫名其妙，對方講話突然變大聲就打人。

警方趕抵協助臉部擦挫傷的簡婦送醫，並將梅海強帶回派出所偵詢，他在所內態度和緩，不斷辯稱自己精神狀況不好、有暴怒體質，警方問完筆錄後強制送醫；事後雙方和解無人提告，警方仍依社維法「加暴行於人」裁罰。

小眾饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
小眾饒舌歌手梅海強遭強制送醫。記者翁至成／翻攝
小眾饒舌歌手梅海強日前在北市中山區僅因不滿摸狗狗時被婦人阻擋，就暴怒揮拳。記者翁至成／翻攝
