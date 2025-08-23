聽新聞
0:00 / 0:00
82歲失智翁迷航5小時 從台中騎電動代步車40公里到彰化
家住台中市神岡、患有失智的82歲陳姓老翁，本月21日騎電動代步車出門，一路迷航5小時、騎了40公里，直到電池耗盡，徘徊彰化市街頭向店家求助，熱心店家見他神情恍惚，通報警方， 他告知自身資料後，警方連繫到家屬將他接回家。
警方表示，彰化分局中正派出所所長王錦城、警員孫瑋君本月21日晚間8時巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱轄區內有一名高齡老翁騎乘電動醫療代步車電力耗盡，徘徊路旁向店家求助，熱心店家見他神情恍惚、疑似迷途，立即協助通報警方。
員警趕抵現場後，發現這名82歲的陳姓老翁是21日下午2時，從台中市神岡區一路騎行，約晚間7點半騎到彰化市，由於身心狀況明顯異常，員警在與其交談時，察覺老翁語無倫次，不知道為什麼騎到彰化，甚至錯將熱心店家認作親戚，疑似患有失智症。
警方進一步檢視，還發現老翁額頭有血跡，右後腦部有約50元硬幣大小的外傷，隨即通知119救護人員到場評估，老翁告知年籍資料，警方即聯繫家屬前來，救護人員完成初步處置，確認老翁無大礙後，由兒子將其平安接返家中。
彰化警分局分局長林英煌呼籲，家中若有高齡或失智長者，應加強日常照護與外出安全措施，建議配戴防走失愛心手鍊、手環，或於衣物標註聯絡資訊，以利在突發狀況時能即時獲得協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言