82歲失智翁迷航5小時 從台中騎電動代步車40公里到彰化

家住台中市神岡、患有失智的82歲陳姓老翁，本月21日騎電動代步車出門，一路迷航5小時、騎了40公里，直到電池耗盡，徘徊彰化市街頭向店家求助，熱心店家見他神情恍惚，通報警方， 他告知自身資料後，警方連繫到家屬將他接回家。

警方表示，彰化分局中正派出所所長王錦城、警員孫瑋君本月21日晚間8時巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱轄區內有一名高齡老翁騎乘電動醫療代步車電力耗盡，徘徊路旁向店家求助，熱心店家見他神情恍惚、疑似迷途，立即協助通報警方。

員警趕抵現場後，發現這名82歲的陳姓老翁是21日下午2時，從台中市神岡區一路騎行，約晚間7點半騎到彰化市，由於身心狀況明顯異常，員警在與其交談時，察覺老翁語無倫次，不知道為什麼騎到彰化，甚至錯將熱心店家認作親戚，疑似患有失智症。

警方進一步檢視，還發現老翁額頭有血跡，右後腦部有約50元硬幣大小的外傷，隨即通知119救護人員到場評估，老翁告知年籍資料，警方即聯繫家屬前來，救護人員完成初步處置，確認老翁無大礙後，由兒子將其平安接返家中。