影／駭人畫面曝！台中機車騎士紅燈停等...他無照開車背後撞飛釀死

台中市王姓男子今早駕駛豐田轎車行經西屯區時闖紅燈，撞上待轉區的孫姓機車騎士，救護車到場時，孫男已頭部破裂，經送醫急救後仍宣告不治，王男無酒精濃度，初判是闖紅燈釀禍，依照最新曝光的監視器畫面現使，王男是從背後撞上孫男機車，撞上時幾無煞車，且王男雖無酒駕，但無照駕駛，全案今將依過失致死罪嫌偵辦。

依路口監視器畫面顯示，當時僅孫姓機車騎士在路口停等紅燈，案發時王男直接闖紅燈，從孫男背後撞上，巨大衝擊力將王男撞飛半空中，王男撞上孫男後，仍未停車，再繼續衝過路口，撞上另輛BMW、BENZ轎車後才停下，畫面駭人。

經查，王姓男子（21歲）在今早8時許，駕駛豐田TOYOTA轎車，沿台灣大道慢車道往沙鹿方向行駛，行經安和路口時，撞上在待轉區的孫姓機車騎士（28歲），再往前推撞安和路上欲左轉台灣大道的賴男（56歲）駕駛的BMW轎車、詹男（59歲）駕駛BENZ轎車。