影／台南男童高燒昏迷家屬騎車送醫25分鐘 警6分鐘火速到院

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南學甲警分局宅港派出所警員吕培生昨晚10點多在學甲區台84、台19線路口見1名女子騎機車，後方女乘客抱著昏迷男童上前求助，稱小孩在家中突然高燒不退，騎機車要送醫，但路途遙遠。呂培生認為情況急迫，立即請母子上車，騎機車超過25分鐘路程以火速6分鐘到達麻豆新樓醫院。

警方表示，家屬稱因騎機車要25分鐘，怕來不及送醫向警方求救。警車載送縮短至6分鐘，若無警察即時協助，後果不堪設想。男童接受治療目前情況已穩定，家屬也向警方表達誠摯感謝。

學甲警分局長巫建德表示，警察除了維護治安與交通也致力為民服務；民眾若遇到緊急醫療需求而救護資源尚未到位時，警方將秉持「視民如親」的精神提供即時協助，守護市民生命安全。

男童高燒昏迷家屬騎車送醫要25分鐘，警員6分鐘火速載送到院。圖／警方提供
