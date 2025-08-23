男子台灣大道闖紅燈撞死待轉區騎士 警測無酒駕

台中市王姓男子今早駕駛豐田轎車行經台灣大道四段、安和路口時闖紅燈，撞上在機車待轉區的孫姓機車騎士，救護車到場時，孫男已頭部破裂，無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，王男無酒精濃度，初判是闖紅燈釀禍，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

經查，王姓男子（21歲）在今早8時許，駕駛豐田TOYOTA轎車，沿台灣大道慢車道往沙鹿方向行駛，行經安和路口時，撞上在待轉區的孫姓機車騎士（28歲），再往前推撞安和路上欲左轉台灣大道的賴男（56歲）、詹男（59歲）駕駛的兩輛轎車。

王男車內沒有毒品，也無顯示毒駕跡象，經警方酒測，王男無酒精濃度，初判是闖紅燈釀禍，因孫男送醫急救後不治，全案今將依過失致死罪偵辦，報請檢察官相驗釐清死因。