北市中山區大樓遭大量張貼「尋人啟事」大頭照 警懷疑跟養生館有關

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區民生東路一棟大樓日前遭不明人士張貼大量女子大頭照「尋人啟事」，從一樓到二樓牆面竟密密麻麻多達50張，警方到場了解，大樓主委直呼不認識該名女子，也未涉及任何財務糾紛，不解為何成為目標。警方初步掌握有兩名男子涉嫌張貼，近日將通知到案說明。

中山警方21日下午1點35分獲報，民生東路一段某大樓內的牆壁面遭張貼大量女子之尋人啟事頭貼照，詢問大樓主委他也不清楚狀況，調閱監視器畫面發現，當天下午1點32分，有兩名戴口罩的男子進入大樓，隨即拿出一疊A4影印紙，將女子大頭照張貼在牆面上，不到幾分鐘就離開。

警方初步了解，這些尋人啟事僅張貼至二樓，其中一側為住家，另一側則是按摩養生館，不排除張貼者與照片中的女子跟養生館有關聯，待通知到案後釐清案情。

北市中山區某大樓日前遭不明男子大量張貼A4影印紙的尋人啟事女子大頭照。記者翁至成／翻攝
北市中山區某大樓日前遭不明男子大量張貼A4影印紙的尋人啟事女子大頭照。記者翁至成／翻攝
北市中山區某大樓日前遭不明男子大量張貼A4影印紙的尋人啟事女子大頭照。記者翁至成／翻攝
北市中山區某大樓日前遭不明男子大量張貼A4影印紙的尋人啟事女子大頭照。記者翁至成／翻攝

