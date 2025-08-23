冤枉⋯他聽交管指揮卻吞科技執法罰單 行車記錄器也覆蓋沒法申訴

北市現有74個科技執法路口，今年上半年開罰量幾乎追平去年整年紀錄32萬多件，有駕駛服從交管「違規」卻收到罰單，議員認為就算想申訴，也因相關影像早被覆蓋而難舉證，建議交管暫停科技執法。警方說，已訂審核規定，管控執法品質。

2024年路口科技執法取締件數32萬多件，今年上半年裁罰近32萬件。議員詹為元上月接獲陳情，陳情人指父親謹守交通規則是「超級乖乖牌」，某日交通尖峰遇義警、交管人員指揮，要他跨越車道和停止線靠右行駛，一個月後卻收到「不依標誌標線號誌指示行駛」罰單，但行車記錄器和路口監視器影像早覆蓋，完全沒法舉證申訴。

詹為元直言，民眾若遇科技執法誤判或誤罰，只能在罰單送達後申訴，如果寄送時程過長，相關影像佐證恐怕早已刪除，救濟權益形同虛設。北市警局交通警察大隊稱科技執法的影像會有後端人工審核，若確定誤判就會撤掉，也坦承不可能做到零誤罰。

他發現，科技執法「申訴後撤銷」案件數持續攀升，去年289件，今年上半年305件已超過去年總和。他建議，警局應制定統一規範，於有交警、義警人力交管期間，科技執法應即時暫停或自動排除判讀，而非待開單後再由民眾申訴撤銷。

路人吳先生受訪認為，「如果現場有交管人員指揮，當然要配合」，市府若要逐步加強科技執法，相關軟硬體設備應配合更新，如科技執法路段加裝監視器、畫面延長保存期限。

另一名陳先生也認為，應延長科技執法路口影像的存檔時間，若遇到類似爭議案件可有影像供調閱，保障民眾權益；也建議交管人員指揮時，應留存相關紀錄提報警察機關備查，於科技執法舉發成案前可主動排除。

交大回應，市警局科技執法設備系統採用AI運算，辨識車輛行經位置、時間與現場道路標線，進而透過系統自動判斷違規行為、路徑，目前可由各分局於執行交通疏導管制勤務時，如上下午尖峰交通崗、路跑、聚眾、遊行及遶境等，依程序排除特定時段及路口科技執法交通違規案件，避免衍生執法爭議。