聽新聞
0:00 / 0:00
台東離奇失竊案 廂型車3度失蹤...隔天一定停回原位
台東警方昨晚執行巡邏時發現1輛紅色廂型車違規轉彎，正要攔查時，未料，廂型車加速逃逸，警方半小時後，在1處民宅車庫裡找到這輛車，並疑似查獲贓物，後續追查這輛車已連續3次失蹤，警方將進一步清查釐清案情。
警方指出，昨晚11點左右，中興派出所1輛警車執行巡邏勤務，行經市區民航路時，發現一輛紅色廂型車轉彎未打方向燈，遂上前示意攔停，但駕駛突然加速逃逸，隨後鑽進小巷成功擺脫追查。半小時後，接獲民眾報案表示，有陌生車輛占據家裡車庫。
屋主也根據車上電話號碼聯絡車主，卻被要求「直接報警」，讓屋主滿頭霧水。警方到場一看，才發現這正是先前逃逸的紅色廂型車， 警方鑑識小組隨即到場，在車內採得多枚指紋，並在車輛停放處附近發現疑似贓物。
車主趕到現場後表示，早上就已經失竊，甚至透露這已經是第3次報失蹤，奇怪的是每次報失竊，隔天車子都會神秘停回原位。起初他不以為意，直到擔心車輛遭不法人士利用，才決定報警。警方則表示，將進一步清查，同時調閱沿線監視器，要追查竊車賊的行蹤，以釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言