台東離奇失竊案 廂型車3度失蹤...隔天一定停回原位

台東警方昨晚執行巡邏時發現1輛紅色廂型車違規轉彎，正要攔查時，未料，廂型車加速逃逸，警方半小時後，在1處民宅車庫裡找到這輛車，並疑似查獲贓物，後續追查這輛車已連續3次失蹤，警方將進一步清查釐清案情。

警方指出，昨晚11點左右，中興派出所1輛警車執行巡邏勤務，行經市區民航路時，發現一輛紅色廂型車轉彎未打方向燈，遂上前示意攔停，但駕駛突然加速逃逸，隨後鑽進小巷成功擺脫追查。半小時後，接獲民眾報案表示，有陌生車輛占據家裡車庫。

屋主也根據車上電話號碼聯絡車主，卻被要求「直接報警」，讓屋主滿頭霧水。警方到場一看，才發現這正是先前逃逸的紅色廂型車， 警方鑑識小組隨即到場，在車內採得多枚指紋，並在車輛停放處附近發現疑似贓物。