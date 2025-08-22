高雄男大生騎檔車載17歲女友遭轉彎車擊落 情侶噴飛摔傷送醫

18歲凌姓男大生今晚9時許騎白牌檔車搭載17歲余姓女友，行經高市高楠公路，適賴姓男子駕車左轉高鐵路，凌男閃避不及，當場撞及賴男轎車，和女友雙雙噴飛在地，車頭毀損，賴男轎車右側車頭凹陷，事故釀3人受傷，幸送醫後無大礙。

仁武警分局指出，今晚10時21分接獲民眾報案，指高楠公路與高鐵路口發生交通事故，警消到場處理；警方調查，當時轎車駕駛賴姓男子（36歲）沿高楠公路內側快車道南向北行駛，欲左轉高鐵路時，撞及沿高楠公路慢車道北向南直行的騎士凌姓男子（約18歲）騎乘的檔車。

事故發生當下，凌男和後座的17歲余姓女友雙雙噴飛在地，檔車車頭撞歪，賴男轎車右側車頭凹陷毀損。