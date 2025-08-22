快訊

影／新北汙水下水道傳工安全意外 2移工1死1傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。新北市水利局表示，相關責任歸屬尚在釐清中，如有涉及承包商未依契約規範辦理責任，將依相關規定罰處承包商及監造單位。

新北市消防局今天下午5時18分獲報，鶯歌區龍一路、鳳三路交叉路口傳出工安意外，阮姓、斐姓2名越南籍移工倒臥4公尺深的汙水下水道工作井內，派遣1大1中5分16車36人前往救。

消防搜救人員於下午5時48分找到斐姓受困移工協助脫困，雖意識清醒送往市立土城醫院，搜救人員又於5時58分尋獲阮姓移工，但已無呼吸心跳，協助救上來脫困後，送往三峽恩主公醫院，搶救晚間7時13分仍宣告不治。

據了解，阮姓及斐姓移工今到由新北市水利局辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」施工，阮男先下汙水下道工作井進行檢修作業，疑因通風不足，下工作井後感到不適暈倒，斐男發現情況有異下去救援同鄉亦感不適，雙雙暈倒在下水道，經搶救送醫仍造成1死1傷。

水利局及承包商劉姓負責人第一時間獲悉也前往醫院，初步研判應是工作井通風不足，沼氣濃度過高，造成人員於密閉空間內缺氧昏倒，詳細狀況仍待水利局相關人員進一步調查釐清相關責任歸屬，如有涉及承包商未依契約規範辦理責任，將依相關規定罰處承包商及監造單位。

新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程今天下午2名越南籍移工進行汙水下道工作井檢修作業，疑因通風不足發生意外，導致2名移工1死1傷。記者王長鼎／翻攝

移工逾期未歸遭警攔查 1男拔腿狂奔、1女跳下北港大橋

