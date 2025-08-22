快訊

涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

狂追火車2.1公里…新竹「愛情車站」一度幾近廢站 曾姓夫妻認養重生

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回「會覺得要快買股票」

新北下水道工安事故釀移工1死1傷 水利局：將追究包商責任

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市鶯歌區22日下午發生一起下水道施工工安事故，承攬新北市水利局「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」的鐘一工程公司在龍一路、鳳三路交叉口進行汙水管線檢修時，兩名越南籍移工先後進入工作井內不適昏倒，消防人員接獲報案後趕赴現場，緊急將人救出送醫，其中一人仍宣告不治。

事故發生於下午5時18分，工人報案指稱兩名年約30多歲的越南籍同事進入寬約2公尺、深約4公尺的下水道工作井後昏迷。消防人員17時20分到場，17時48分先救出第一名患者，當時意識清楚但身體虛弱，送往土城長庚醫院；17時58分再救出第二名患者，但已OHCA，緊急送至三峽恩主公醫院搶救後仍宣告不治。本案共出動16車36人投入救援。

水利局表示，初步研判疑似因工作井通風不足，導致施工人員缺氧昏迷，相關責任將持續釐清。局方強調，已要求承包商與監造單位全面檢討作業流程，如有違反契約或勞安規範，將依規定嚴懲，並承諾加強施工現場安全管理。水利局與承包商代表也已第一時間趕赴醫院協助並關懷傷者家屬。

新北市鶯歌區22日下午發生一起下水道施工工安事故，龍一路、鳳三路交叉口進行汙水管線檢修時，兩名越南籍移工先後進入工作井內不適昏倒，一死一傷。記者張策／翻攝
新北市鶯歌區22日下午發生一起下水道施工工安事故，龍一路、鳳三路交叉口進行汙水管線檢修時，兩名越南籍移工先後進入工作井內不適昏倒，一死一傷。記者張策／翻攝

工人 新北 工安 水利局

延伸閱讀

行人通行友善好拍照 新北汐止文化里賞櫻周邊要改善

新北鶯歌工安意外…2工人倒臥汙水下水道內 1人清醒1人無呼吸心跳

新北鶯歌傳工安意外！2工人倒臥4米深汙水下水道內 消防搶救中

逾1000公噸水肥、油汙灌進台中下水道 「黑水專案」抓業者勾結廠商

相關新聞

新北鶯歌工安意外…2工人倒臥汙水下水道內 1人清醒1人無呼吸心跳

新北市消防局今天下午5時18分獲報，鶯歌區龍一路鳳三路交叉路口傳出工安意外，2名工人倒臥4公尺深的汙水下水道內，消防人...

新北下水道工安事故釀移工1死1傷 水利局：將追究包商責任

新北市鶯歌區22日下午發生一起下水道施工工安事故，承攬新北市水利局「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」的鐘一工程公司在龍一...

影／撐到派出所旁求救！五股聯結車駕駛疑頭暈心悸 警臨危應變即刻挽救

新北市五股區今天下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開近成州派出所旁長按喇叭即昏迷，且車輛還掛在前進檔位...

未依限時下架涉詐廣告挨罰…Meta稱「因紙本通報延誤」 北市警局打臉

Meta未依時限下架涉詐廣告挨罰，業者表示罰款主因是政府以紙本公文通報。台北市警察局今天回應，有專人對接且同步以Emai...

高雄港疑危險化學品外洩 開櫃查出原因引虛驚

高雄港66號碼頭今天下午預裝運輸化學品櫃，疑發生危險品液體「苯乙烯單體（UN NUMBER：2055）」外洩事故，港務及...

新北永福橋驚傳有人墜落橋下 送醫搶救中

新北市永福橋今天下午驚傳有人墜落橋下，60多歲男子全身多處受傷送醫搶救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。