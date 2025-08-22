新北下水道工安事故釀移工1死1傷 水利局：將追究包商責任

新北市鶯歌區22日下午發生一起下水道施工工安事故，承攬新北市水利局「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」的鐘一工程公司在龍一路、鳳三路交叉口進行汙水管線檢修時，兩名越南籍移工先後進入工作井內不適昏倒，消防人員接獲報案後趕赴現場，緊急將人救出送醫，其中一人仍宣告不治。

事故發生於下午5時18分，工人報案指稱兩名年約30多歲的越南籍同事進入寬約2公尺、深約4公尺的下水道工作井後昏迷。消防人員17時20分到場，17時48分先救出第一名患者，當時意識清楚但身體虛弱，送往土城長庚醫院；17時58分再救出第二名患者，但已OHCA，緊急送至三峽恩主公醫院搶救後仍宣告不治。本案共出動16車36人投入救援。

水利局表示，初步研判疑似因工作井通風不足，導致施工人員缺氧昏迷，相關責任將持續釐清。局方強調，已要求承包商與監造單位全面檢討作業流程，如有違反契約或勞安規範，將依規定嚴懲，並承諾加強施工現場安全管理。水利局與承包商代表也已第一時間趕赴醫院協助並關懷傷者家屬。