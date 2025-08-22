快訊

影／撐到派出所旁求救！五股聯結車駕駛疑頭暈心悸 警臨危應變即刻挽救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開近成州派出所旁長按喇叭即昏迷，且車輛還掛在前進檔位。幸好員警及時趕抵協助、喚醒補給水分並叫救護車送醫急救，挽回性命。

附近大樓住戶郭于檣表示，下午3時許聽見大型車長按喇叭至少20秒，非常吵但直覺不對勁，開窗看見1輛聯結車停在派出所旁新五路三段和新城五路口，陸續有許多警察趕過去察看處理，後來救護車也到場。

蘆洲警分局成州派出所警員郭芳廷、李亭萱、洪偉詮騎機車返所途中，發現聯結車未熄火停在路中央按喇叭，立即上前查看，看見40歲陳姓司機趴在方向盤上，怎麼呼喚都無反應，立即通報值班警員李明瑾叫救護車。

過程中1名有大型車駕照的熱心民眾協助打開右側車門進入車內，警員郭芳廷也跟著進入，先請民眾幫忙將車打到安全檔位熄火，再持續呼喚、輕柔按壓司機胸骨劍突，後來他便稍微清醒，提供運動飲料補給水分，確保意識恢復等到救護人員趕抵，後來司機已可自行下車走向救護車，被送到淡水馬偕醫院急診暫無大礙。

初步了解，陳姓司機開車途中疑因心律不整頭暈心悸，硬撐著把車慢慢開到派出所旁邊求救，但已分不清是自主長按喇叭還是因為昏迷趴下剛好壓到。稍後警方協助通知運輸公司及司機家屬趕到醫院。

新北市五股區下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開到成州派出所旁求救，幸好員警臨危應變即刻救援，稍後救護車趕抵將人送醫。圖／讀者郭于檣提供
新北市五股區下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開到成州派出所旁求救，幸好員警臨危應變即刻救援，稍後救護車趕抵將人送醫。圖／讀者郭于檣提供
新北市五股區下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開到成州派出所旁求救，停在路口長按喇叭即昏迷。圖／讀者郭于檣提供
新北市五股區下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開到成州派出所旁求救，停在路口長按喇叭即昏迷。圖／讀者郭于檣提供
新北市五股區下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開近成州派出所旁長按喇叭即昏迷，且車輛還掛在前進檔位。幸好員警及時趕抵協助、喚醒補給水分並叫救護車送醫急救，挽回性命。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開近成州派出所旁長按喇叭即昏迷，且車輛還掛在前進檔位。幸好員警及時趕抵協助、喚醒補給水分並叫救護車送醫急救，挽回性命。記者林昭彰／翻攝

新北

相關新聞

新北鶯歌工安意外…2工人倒臥汙水下水道內 1人清醒1人無呼吸心跳

新北市消防局今天下午5時18分獲報，鶯歌區龍一路鳳三路交叉路口傳出工安意外，2名工人倒臥4公尺深的汙水下水道內，消防人...

新北下水道工安事故釀移工1死1傷 水利局：將追究包商責任

新北市鶯歌區22日下午發生一起下水道施工工安事故，承攬新北市水利局「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」的鐘一工程公司在龍一...

影／撐到派出所旁求救！五股聯結車駕駛疑頭暈心悸 警臨危應變即刻挽救

新北市五股區今天下午有1名聯結大貨車司機行駛中疑似心律不整，奮力把車開近成州派出所旁長按喇叭即昏迷，且車輛還掛在前進檔位...

未依限時下架涉詐廣告挨罰…Meta稱「因紙本通報延誤」 北市警局打臉

Meta未依時限下架涉詐廣告挨罰，業者表示罰款主因是政府以紙本公文通報。台北市警察局今天回應，有專人對接且同步以Emai...

高雄港疑危險化學品外洩 開櫃查出原因引虛驚

高雄港66號碼頭今天下午預裝運輸化學品櫃，疑發生危險品液體「苯乙烯單體（UN NUMBER：2055）」外洩事故，港務及...

新北永福橋驚傳有人墜落橋下 送醫搶救中

新北市永福橋今天下午驚傳有人墜落橋下，60多歲男子全身多處受傷送醫搶救中。

