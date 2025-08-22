未依限時下架涉詐廣告挨罰…Meta稱「因紙本通報延誤」 北市警局打臉

Meta未依時限下架涉詐廣告挨罰，業者表示罰款主因是政府以紙本公文通報。圖／路透社

Meta未依時限下架涉詐廣告挨罰，業者表示罰款主因是政府以紙本公文通報。台北市警察局今天回應，有專人對接且同步以Email等方式通知要求下架，絕非僅以紙本通報。

數位發展部數位產業署21日表示，針對台北市政府通報Meta經營的Facebook平台未依詐欺犯罪危害防制條例，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處新台幣250萬元罰鍰。這也是數發部3度開罰Meta。

Meta表示，罰款主因之一是政府機關以紙本公文形式通報，而非電子形式通知，導致檢視流程因此延誤；在24小時時限內，已移除95%由紙本公文形式通報的廣告。Meta將與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速檢視與移除詐騙廣告。

台北市警察局透過文字回應，網路廣告平台業者主管機關為數發部，但數發部建置的電子通報系統「網路詐騙通報查詢網」在今年8月前未納入地方政府，也無其他具行政處分效力的電子送達管道。基於積極阻詐職責，市警局依行政程序法及詐欺犯罪危害防制條例，以具備行政處分效力的紙本發函要求Meta處理。

市警局表示，除正式紙本發函外，也有專人與Meta法律代表對接，並同步以Email和Line群組通知、提供詐騙廣告清冊要求下架，絕非僅以紙本通報，導致延誤。

北市府表示，今年2月成立打詐小組，由資訊局彙整每天涉詐廣告，市警局再要求Meta於24小時內下架，並持續追蹤處理進度；法務局則透過防詐條例及消保法要求Meta配合防詐措施，透過跨局處合作，全面強化打詐作為。

北市府表示，數發部應儘速將各縣市政府納入電子通報系統，積極落實中央與地方共同打詐目標。市府也將持續堅定落實打詐，守護台北市民財產安全。