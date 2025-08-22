聽新聞
高雄港疑危險化學品外洩 開櫃查出原因引虛驚
高雄港66號碼頭今天下午預裝運輸化學品櫃，疑發生危險品液體「苯乙烯單體（UN NUMBER：2055）」外洩事故，港務及消防等相關單位傍晚正開櫃查驗，未發現化學品外洩才鬆了口氣。
今天下午2時許，預裝船「萬海502」在高雄港66號碼頭載運1只20呎化學品櫃，門櫃下疑有液體，工作人員懷疑「苯乙烯單體」外洩，碼頭業者緊急通報高雄港務分公司監控中心，航港局南航中心、港消、南區毒化災應變小組、高雄市環保局及高雄港務分公司立即趕往處理。
初步了解，洩漏的貨櫃當時還未裝船，相關單位基於安全考量，將這只貨櫃拖至67號碼頭空櫃區停置，未造成傷亡，檢測相關數值也是零。
這只貨櫃貨裝有80個鐵桶，總重1萬6640公斤。由於苯乙烯單體是特定的危險化學品，高雄港警立即圍起管制線避免民眾靠近，警、消也全程戒備，控砲塔出水進行降溫防護，港消回報已無明顯洩漏狀況。
直到今天傍晚5時50分左右，相關單位開櫃查驗，發覺外洩的液體疑僅是雨水，才鬆了口氣。
