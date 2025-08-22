明天公投台中警隨身帶「捲尺」 防30公尺內外干擾投票就地測量
核三重啟公投、7名藍委罷免案將於明周六投票，考量每逢投票日各投開票所均有零星違規事故，且位於投開票所內、外30公尺，若有干擾、妨害投票行為均有不同罰則，台中市警局第一分局為精準執法，專替警員準備的「勤務袋」中，甚至還有捲尺，目的在利於遇糾紛能當場測量、避免爭議。
第一分局指出，為因應明天公投選舉，替負責到場維持秩序的警員準備勤務袋，內容包括派令、處置要領、守則及簽章表、印有法規的制止牌，及相關補給品等。
其中還有一項「捲尺」較為特殊，警方解釋投開票所秩序雖由選委會人員主責，但警方會到各大投開票所巡邏、維持秩序，常常接獲有違規事件後趕赴現場處理，且在投開票所內、外30公尺，對於妨害、干擾投摽有不同法律規範。
警方舉例，以明天公投選舉，公投法第42條規定，若在在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。
反之在30尺外，就會以刑法第142條、第147條，以強暴脅迫或其他非法之方法，妨害他人自由行使法定之政治上選舉或其他投票權者，處5年以下有期徒刑；妨害或擾亂投票者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。
警方說，當場拉出捲尺測量情況雖不多，但為了避免爭議、精準執法，才特別於執勤袋中配有捲尺，讓警員有必要時可隨時使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言