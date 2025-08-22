影／騎士逆向闖紅燈！女童騎YouBike慘被撞 網友怒轟太離譜

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

女童騎YouBike過馬路無辜遭撞。圖：翻攝自臉書社團「桃園大小事」

昨(21)日下午，桃園區龍安街39號前發生一起交通事故，一輛機車逆向行駛並闖越紅燈，直接撞上正在斑馬線騎乘 YouBike 過馬路的一名女童。女童被撞倒後隨即自行離去，所幸未見明顯傷勢；驚險過程全被後方汽車行車記錄器拍下，影片隨後被上傳至臉書社團「桃園大小事」，引發熱議。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，不少人痛批機車騎士行徑離譜，留言「逆向得這麼自然，感覺就是慣犯」、「逆向又闖紅燈還不禮讓行人」、「應該交給警方處理，如果孩子有後遺症都要追究賠償」。也有部分網友提醒，過馬路還是要保持警覺，「過馬路要看車啦」、「行人再怎麼有路權，也要注意安全，不要拿生命去捍衛」。

警方表示，經檢視影片，該名機車騎士涉有逆向行駛與闖紅燈行為，已明顯違反《道路交通管理處罰條例》相關規定，將依法告發處理。同時也希望透過影片能協助找到女童家長，確認是否有受傷情形。

機車騎士涉有逆向行駛與闖紅燈行為，已明顯違反《道路交通管理處罰條例》相關規定。圖：讀者提供

警方強調，汽機車駕駛人應遵守交通號誌、標誌與標線規定，行經路口務必減速並停讓，避免憾事發生。呼籲民眾共同維護交通秩序與用路安全，以保障自身及他人權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】騎士逆向闖紅燈撞上過馬路女童 網友怒轟太離譜

桃園 女童 逆向 闖紅燈 交通事故

