基隆曳引車倒車撞斷高壓電桿跑了 警已找到肇事駕駛

基隆市基金二路昨天下午有一輛曳引車疑因倒車不慎，撞斷一根高壓電線桿，幸有防斷繩索拉住才未傾倒，但肇事車輛逃逸，警方調監視器找到駕駛將到案說明，疑因路況不熟迴轉倒車時不慎擦撞。

市警第四分局大武崙派出昨天下午3時接獲民眾報案，安樂區基金二路47號前有電線桿遭車輛撞斷，警方到場僅見路旁電線桿斷裂，未見肇事車輛。

警方說，所幸當時高壓電線桿有固定防斷繩索拉住，並沒有倒下來造成災害，台電人員趕到處理，肇事聯結車司機沒有停車直接離開。