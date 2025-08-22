快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

基隆曳引車倒車撞斷高壓電桿跑了 警已找到肇事駕駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市基金二路昨天下午有一輛曳引車疑因倒車不慎，撞斷一根高壓電線桿，幸有防斷繩索拉住才未傾倒，但肇事車輛逃逸，警方調監視器找到駕駛將到案說明，疑因路況不熟迴轉倒車時不慎擦撞。

市警第四分局大武崙派出昨天下午3時接獲民眾報案，安樂區基金二路47號前有電線桿遭車輛撞斷，警方到場僅見路旁電線桿斷裂，未見肇事車輛。

警方說，所幸當時高壓電線桿有固定防斷繩索拉住，並沒有倒下來造成災害，台電人員趕到處理，肇事聯結車司機沒有停車直接離開。

警方調閱周邊監視器發現一輛曳引車經過撞斷，循線聯繫上駕駛人，該曳引車疑因路況不熟迴轉倒車時不慎擦撞電線桿，警方已通知到派出所釐清肇事經過。受損電線桿由台灣電力公司派員到場搶修。

曳引車疑倒車不慎撞斷高壓電桿逃逸，警已找到肇事車駕駛。記者游明煌／翻攝
