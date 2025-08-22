每天檢舉10件 彰化縣交通違規「檢舉王」7個月送出2800件

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

交通違規檢舉案件暴增引發民怨，交通部從去年6月1日起限縮檢舉項目，彰化縣今年到8月15日為止，檢舉案件達7萬6510件，成案率超過7成，其中一名檢舉人共檢舉2880件，平均一個月檢舉超過300件，每天至少檢舉10件，位居「檢舉王」。

過去交通違規檢舉案件以檢舉違規停車最多，依新修訂的道路交通管理處罰條例，從去年6月30日起，不開放民眾檢舉的8項違規項目，包括「騎機車手持手機使用」、「手持、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全」、「倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引」外，另5項都與違規停車檢舉有關，包括 「併排臨時停車」等，試圖減少檢舉案件。

但限縮檢舉項目，交通違規檢舉案件仍然有增無減，縣警局統計，今年1到8月15日為止，縣警局受理交通違規檢舉件數達7萬6510件，成案5萬4586件，成案比率71%，去年同期則是6萬8782件，成案4萬2289件，成案率61%。主要檢舉違規項目依次是汽車駕駛人未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道及不遵守道路交通標線之指示等3項。

警方指出，儘管限縮交通違規檢舉項目，但未減損「檢舉達人」的執著，以行車紀錄器、手機等便利的檢舉工具，樂於扮演街頭獵人，以今年一到八月的個人檢舉冠軍，就包辦2800多件，平均一個月檢舉超過300件，每天至少檢舉10件。

彰化縣警察局強調，警方受理民眾檢舉交通違規案件後，會依照規定審查，嚴格審查通過後，才會製單舉發，呼籲民眾遵守交通規則，避免遭到檢舉而受罰，也可以至警察局網站申請簡訊通知，如遭檢舉可以迅速收到簡訊，避免被重複檢舉。

彰化縣今年交通違規檢舉案件達7萬6510件，其中檢舉最多的項目是駕駛人未依規定使用方向燈。圖／警方提供
彰化縣今年到8月15日的交通違規檢舉案件達7萬6510件，成案率超過7成，其中一名檢舉人共檢舉2880件，平均一個月檢舉超過300件，每天至少檢舉10件，位居「檢舉王」。示意圖／本報資料照片
彰化縣今年到8月15日的交通違規檢舉案件達7萬6510件，成案率超過7成，其中一名檢舉人共檢舉2880件，平均一個月檢舉超過300件，每天至少檢舉10件，位居「檢舉王」。示意圖／本報資料照片
