男子情變失控？ 大甲蔣公路夜市揮刀飆車洩憤 警緝凶移送
1名男子19日晚騎乘改裝機車在台中鎮瀾宮周邊來回狂飆，甚至手持長刀沿路揮舞，嚇得路過民眾四處逃避並急忙報案，警方循線查獲19歲葉姓男子到案，坦承自己因遭女友情變刺激，因此心生不滿，遂騎車持刀在大甲街頭狂飆發洩情緒，殊不知此舉已觸法，警方訊後將葉嫌依刑法恐嚇公眾罪移送檢方偵辦。
大甲分局表示，蔣公路夜市19日晚間9時許，驚見1名男子騎乘改裝機車來回狂飆，手中竟還揮舞長刀，嚇得民眾心驚膽顫，急忙撥打110報案；警方獲報後，迅速通報線上各警網到場圍捕，男子卻已逃之夭夭。
警方後續不敢大意，立即組成專案小組，沿路調閱監視器追查犯嫌去向，經鎖定犯嫌使用機車特徵後，再根據所獲影像分析人員身分，確認葉姓男子涉有重嫌；專案小組火速前往男子躲藏處所查緝，成功將葉嫌逮獲，並查扣作案長刀一把。
警方表示，葉嫌到案後坦承因遭女友情變刺激，因此心生不滿，遂騎車持刀在大甲街頭狂飆發洩情緒，卻不知此舉已觸犯法律底線。警詢後將葉嫌依刑法恐嚇公眾罪移送台中地檢署偵辦；並嚴正呼籲，無故於公眾場所持械恫嚇不僅製造社會恐慌，更已觸法，提醒民眾切勿因一時情緒或感情糾葛而有不理智的行為，民眾發現可疑情況，請立即通報警方處置。
