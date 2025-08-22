獨／遭擄毆致死17歲少年曾是體育健將 被押走畫面曝光

新竹縣曾姓少年17日遭好友謝男等人押走，開車載至尖石山區毆打致死，再載往宜蘭頭城山區棄屍。如今曾男被擄走的畫面也曝光，畫面只見嫌犯分開2車，等到曾男從住家社區走出後，便將他押到車上。而死者身世也曝光，原本是體育健將的他，因家境清寒沒錢念高中，錯失大好前程。

據了解，17歲曾男與23歲謝男為親友關係，曾男向謝男借來轎車，卻將車子肇事撞壞，維修費花費2萬5千元，卻由謝男墊錢。由於曾男遲遲未還錢，引發謝男不滿，遂與好友前往討債。

謝男17日下午夥同8名共犯，在竹東鎮曾男住處附近將他強行押走，如今曾男被擄走的畫面也曝光，畫面只見一夥人分開2車，等到曾男從住家社區走出後，車上4人便下車將曾男押到車上，並致電家屬勒索15萬元贖金未果。

隨後一行人駕車前往尖石鄉，以棍棒等器械毆打、凌虐。曾男全身布滿擦挫傷，最後失去呼吸心跳，眾人見狀卻未送醫搶救，反而找來大型塑膠袋包裹遺體，塞進後車廂一路北上尋覓棄屍地點，最終將遺體棄置於宜蘭縣頭城鎮山區。

警方18日接獲家屬報案，調監視器查出謝等人涉案，昨陸續逮捕9人、尋獲遺體，依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送複訊，新竹地檢署今早表示，謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。