快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

影／失聯移工遇警攔查突跳車 街頭亂跑掙扎仍遭逮

桃園電子報／ 桃園電子報

S 41336847 0
外籍移工早在去年6月就被通報失聯，行蹤不明多時。此次遇警方攔查，他突然跳車企圖規避。圖：讀者提供

八德警分局四維派出所員警昨(21)日下午在大興路巡邏時，發現一輛小客車形跡可疑，上前攔查時，一名印尼籍失聯移工突然自副駕駛座跳車逃逸，最後仍遭員警當場逮捕，全案依規定移送移民署收容。

S 41336846 0
失聯移工最後仍遭員警當場逮捕，全案依規定移送移民署收容。圖：讀者提供

八德分局指出，這名外籍移工早在去年6月就被通報失聯，行蹤不明多時。此次遇警方攔查，他突然跳車企圖規避，過程中一度脫下鞋子在街頭來回奔跑掙扎，現場兩名員警立即騎乘警用機車展開追捕，最後在不遠處將其制伏。

警方強調，將持續加強轄區巡邏與查察，嚴格執法維護治安，並呼籲外籍移工應遵守相關規定，避免觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】失聯移工遇警攔查突跳車 街頭亂跑掙扎仍遭逮

延伸閱讀：

  1. 龍潭警深夜雷霆出擊 威力掃蕩清除治安死角
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

移民署 失聯移工

延伸閱讀

桃警抓山老鼠竟攔車持槍指人 一家5口嚇壞發文網罵翻…警方致歉了

數罪併發！詐欺被通緝的29歲越南失聯移工再當車手被查獲

竹市南大路養生館豔名遠播 警突擊「男女連結中」遭活逮

獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

相關新聞

影／死者遛比特犬遭開12槍家門口喪命 高雄槍手駕BMW逃逸畫面曝

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出溜狗，遭黑衣男堵住去路，雙方起口角；羅往30...

獨／遭擄毆致死17歲少年曾是體育健將 被押走畫面曝光

新竹縣曾姓少年17日遭好友謝男等人押走，開車載至尖石山區毆打致死，再載往宜蘭頭城山區棄屍。如今曾男被擄走的畫面也曝光，畫...

闖紅燈被警察追到家門口開單「共罰2萬5800元」 一理由法官撤罰

苗栗市一名古姓男子騎機車從市區返家途中，被員警追至家門開單告發違規闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，共罰2萬5800元；古男...

影／失聯移工遇警攔查突跳車 街頭亂跑掙扎仍遭逮

外籍移工早在去年6月就被通報失聯，行蹤不明多時。此次遇警方攔查，他突然跳車企圖規避。圖：讀者提供 八德警分局四維派出所員警昨(21)日下午在大興路巡邏時，發現一輛小客車形跡可疑，上前攔查時，一名印尼籍

男子情變失控？ 大甲蔣公路夜市揮刀飆車洩憤 警緝凶移送

1名男子19日晚騎乘改裝機車在台中鎮瀾宮周邊來回狂飆，甚至手持長刀沿路揮舞，嚇得路過民眾四處逃避並急忙報案，警方循線查獲...

85歲失智婦凌晨4點離家跌倒頭流血 警徒步半路找到她兒子來尋母

1名85歲的陳姓老婦昨凌晨獨自離家時不慎跌倒，警方接獲民眾報案後立即前往協助，由於老婦人疑似患有失智症無法說出住家地址僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。