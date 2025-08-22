影／失聯移工遇警攔查突跳車 街頭亂跑掙扎仍遭逮
八德警分局四維派出所員警昨(21)日下午在大興路巡邏時，發現一輛小客車形跡可疑，上前攔查時，一名印尼籍失聯移工突然自副駕駛座跳車逃逸，最後仍遭員警當場逮捕，全案依規定移送移民署收容。
八德分局指出，這名外籍移工早在去年6月就被通報失聯，行蹤不明多時。此次遇警方攔查，他突然跳車企圖規避，過程中一度脫下鞋子在街頭來回奔跑掙扎，現場兩名員警立即騎乘警用機車展開追捕，最後在不遠處將其制伏。
警方強調，將持續加強轄區巡邏與查察，嚴格執法維護治安，並呼籲外籍移工應遵守相關規定，避免觸法。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】失聯移工遇警攔查突跳車 街頭亂跑掙扎仍遭逮
