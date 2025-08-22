越南僑生台中迷路 警方與女大生協助返宿舍
4名來自越南的高中生來台就讀產學合作僑生專班，日前休假時搭公車到台中市區逛街，因人生地不熟迷路，警方獲報到場與熱心的越南籍女大生共同化解窘境，協助這群僑生回宿舍。
台中市警局第三分局今天表示，立德派出所警員10日下午5時多巡邏時獲報，台鐵台中車站附近有民眾需要協助，立即前往現場。
警方到場時，只見4名神情慌張的高中生正在等候員警，一見警方便急忙出示掛在胸前的識別證，試圖說明情況，但因為對方中文不熟練，雙方溝通格外困難。此時1名路過的越南籍女大生停下腳步，主動詢問是否需協助翻譯，及時化解窘境。
透過女大生翻譯，員警才得知4名高中生來自越南，近期來台就讀產學合作僑生專班，當天利用新生訓練的休假日搭乘公車到市區逛街，卻因人生地不熟而迷路，找不到返程的公車站牌。
員警考量學生們對環境尚未熟悉，加上天色逐漸昏暗，若再自行搭公車回宿舍，恐會再次迷途，確認他們隨身攜帶的現金足夠後，便建議改搭計程車返程。
學生同意後，女大生還陪同至便利商店協助預約車輛，讓這群學生滿懷感激，不斷向員警與女大生鞠躬致謝。
