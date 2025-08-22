快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

影／誇張！機車借道國3南向外埔路段 一路飛馳下中港交流道

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向，對此國道7隊回應指出，經查輛這輛普重機車係行駛南向外側路肩，騎士由中港系統交流道下國道四號，目前尚未接獲相關報案，未來將追查車主身分，最重可處以6千元的罰鍰。

國道7隊大甲分隊表示，網傳影片一輛普重機車於上述地點行駛國道3號南向167公里外側路肩，之後兩人雙載由中港系統交流道下國道四號離去。

大甲分隊強調，民眾騎乘機車誤闖國道高速公路，此舉並不可取，呼籲機車騎士需注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人，依法可處新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰。

網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向。圖／國道7隊大甲分隊提供

國道 高速公路 機車騎士

延伸閱讀

影／高雄街頭8槍斃命死者背景曝光！曾以假車禍詐領保險金

慟！30歲女星高速公路遇麋鹿撞車喪命 丈夫泣訴驚悚瞬間

嘉縣2國中棒球隊接連遇車劫 1個多月2次國道車禍16人受傷

趙露思驚爆藝人高速公路倒車！虞書欣中槍「粉絲激烈開撕」

相關新聞

影／死者遛比特犬遭開12槍家門口喪命 高雄槍手駕BMW逃逸畫面曝

高市左營區文學路688巷弄今天上午近7時許傳槍擊命案，51歲羅姓男子一早外出溜狗，遭黑衣男堵住去路，雙方起口角；羅往30...

闖紅燈被警察追到家門口開單「共罰2萬5800元」 一理由法官撤罰

苗栗市一名古姓男子騎機車從市區返家途中，被員警追至家門開單告發違規闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，共罰2萬5800元；古男...

85歲失智婦凌晨4點離家跌倒頭流血 警徒步半路找到她兒子來尋母

1名85歲的陳姓老婦昨凌晨獨自離家時不慎跌倒，警方接獲民眾報案後立即前往協助，由於老婦人疑似患有失智症無法說出住家地址僅...

影／誇張！機車借道國3南向外埔路段 一路飛馳下中港交流道

網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向，對此國道7隊回應指出，經查輛這輛普重機車係行...

楊梅失智婦凌晨外出跌坐路旁 警暖心「徒步」幫找家人助團圓

陳婦中山路與中華路口倒臥在路上，員警獲報立即趕赴現場協助。圖：讀者提供 昨(21)日新屋區一名85歲的陳姓老婦人，凌晨4時許獨自離家時在中山路與中華路口不慎跌倒，導致頭部流血，楊梅警分局接獲民眾報案後

影／國1中壢段大貨車恍神釀禍！3小客車遭撞成廢鐵

張男疑似恍神釀禍，導致總計4部車輛事故。圖：讀者提供 桃園市昨(21)日下午16時10分許，57歲的張姓男子駕駛大貨車，行經國道1號南向61.1公里中壢路段，當時前方車流回堵，張男疑似恍神撞擊前方38

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。