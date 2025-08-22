影／誇張！機車借道國3南向外埔路段 一路飛馳下中港交流道
網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向，對此國道7隊回應指出，經查輛這輛普重機車係行駛南向外側路肩，騎士由中港系統交流道下國道四號，目前尚未接獲相關報案，未來將追查車主身分，最重可處以6千元的罰鍰。
國道7隊大甲分隊表示，網傳影片一輛普重機車於上述地點行駛國道3號南向167公里外側路肩，之後兩人雙載由中港系統交流道下國道四號離去。
大甲分隊強調，民眾騎乘機車誤闖國道高速公路，此舉並不可取，呼籲機車騎士需注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人，依法可處新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言