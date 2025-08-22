影／誇張！機車借道國3南向外埔路段 一路飛馳下中港交流道

網傳國道3號南向167公里外埔路段，有機車騎士雙載行駛於國道往國道4號方向，對此國道7隊回應指出，經查輛這輛普重機車係行駛南向外側路肩，騎士由中港系統交流道下國道四號，目前尚未接獲相關報案，未來將追查車主身分，最重可處以6千元的罰鍰。

國道7隊大甲分隊表示，網傳影片一輛普重機車於上述地點行駛國道3號南向167公里外側路肩，之後兩人雙載由中港系統交流道下國道四號離去。