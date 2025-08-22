八德男子情緒失控持榔頭砸車窗 警噴辣椒水壓制送辦
八德區昨(21)日下午發生一起毀損案件，一名男子因酒後情緒失控竟持榔頭敲擊貨車車窗，駕駛驚嚇不已。警方獲報後趕抵現場，當場將男子逮捕，並依毀損及妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
據悉，事發當時，一輛小貨車正在工廠卸完貨準備離開，男子突然上前持榔頭敲破車窗，駕駛嚇到立刻報警。員警趕到後見男子情緒激動，隨即噴灑辣椒水將其制伏，現場秩序才得以控制。
警方表示，該男子住在附近，年約40多歲，但失控原因仍待進一步調查。警方呼籲，若發現身邊有人情緒異常或出現危險行為，應及時通報，以避免意外發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：八德男子情緒失控持榔頭砸車窗 警噴辣椒水壓制送辦
