快訊

台中太平失智翁釣魚未歸 竟夜騎50公里連車摔落南投田間獲救

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

台中市太平區八旬莊姓老翁19日騎機車出門釣魚後失聯，深夜未歸，家屬焦急報警。警方從手機訊號，發現竟在50公里外的南投名間鄉，南投警分局依據行車軌跡，徹夜搜尋，隔天清晨找到摔在田間老翁，所幸意識清楚，家屬才鬆了一口氣。

警方指出，19日晚上11時許，台中市警方接獲莊姓男子報案，稱父親患有失智症，白天獨自騎車出門釣魚後遲未返家。家屬擔心發生意外，徹夜未眠焦急守候，怕他騎遠了找不到回家的路。

警方根據老翁手機訊號，發現最後出現地點在南投縣名間鄉。南投警分局接到通報，調閱沿途路口監視器，依據機車行車軌跡，派員至名間鄉投28鄉道新南段一帶地毯式搜尋，但因天色昏暗、鄉道狹窄，未能立即發現蹤跡。

20日清晨，南投縣救難協會加入協尋，警方擴大搜索範圍，終於在投28鄉道路段田間發現人車。研判老翁因不熟悉路況，加上夜色昏暗，不慎連人帶車跌落田裡。所幸被尋獲時意識清楚、生命跡象穩定，警方隨即通報消防局協助脫困送醫，並通知家屬趕赴南投醫院照料。

見到父親平安，家屬忍不住落淚，感謝警方與救難人員徹夜協尋，「真的太幸運，沒有你們幫忙，後果不堪設想」。

警方呼籲，家中若有高齡或失智長者，應加強關懷陪伴，並建議配戴穿戴式定位裝置，以便在第一時間掌握去向，避免意外發生。

莊姓失智老翁摔落名間鄉田間道路，警方和救難人員抬起衝入田中的機車。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁摔落名間鄉田間道路，警方和救難人員抬起衝入田中的機車。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁連人帶車摔落名間鄉田間道路，還好警方、救難人員徹夜搜尋，及時救人。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁連人帶車摔落名間鄉田間道路，還好警方、救難人員徹夜搜尋，及時救人。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁連人帶車摔落名間鄉田間道路，還好警方、救難人員徹夜搜尋，及時救人。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁連人帶車摔落名間鄉田間道路，還好警方、救難人員徹夜搜尋，及時救人。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁連人帶車摔落名間鄉田間道路，還好警方、救難人員徹夜搜尋，及時救人。圖／南投警分局提供
莊姓失智老翁連人帶車摔落名間鄉田間道路，還好警方、救難人員徹夜搜尋，及時救人。圖／南投警分局提供

南投縣 失智症

